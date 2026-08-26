Επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα: Επαφές με ρωσικές υπηρεσίες, όχι με τον Πούτιν

Ο διευθυντής της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), Τζον Ράτκλιφ, επισκέφθηκε τη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η επίσκεψη αυτή, η οποία επιβεβαιώθηκε από το Κρεμλίνο, αποτελεί την πρώτη γνωστή μετάβαση του Ράτκλιφ στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Παρά την επιβεβαίωση, οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν αποκαλύφθηκαν, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επίσκεψη και η επιβεβαίωση του Κρεμλίνου

Ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε ταξίδι στη Μόσχα με σκοπό τις επαφές με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμερικανού διευθυντή, αν και αρχικά ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει άγνοια για την επίσκεψη.

Η αρχική δήλωση του κ. Πεσκόφ έγινε μία ημέρα νωρίτερα, μετά την προσγείωση ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροπλάνου στη Μόσχα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε σχόλια από Ρώσους αναλυτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι διερωτήθηκαν πώς ήταν δυνατόν ένα αεροπλάνο που μεταφέρει τον επικεφαλής της CIA να φτάσει στη ρωσική πρωτεύουσα χωρίς τη γνώση του Κρεμλίνου.

Οι συναντήσεις και οι δηλώσεις Πεσκόφ

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι ο Ράτκλιφ βρέθηκε στη Μόσχα για «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας». Ωστόσο, ο κ. Πεσκόφ διευκρίνισε ότι ο διευθυντής της CIA δεν είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και πράγματι δεν συναντήθηκε μαζί του.

Παρά την επιβεβαίωση της επίσκεψης, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών που διεξήχθησαν. Ο Τζον Ράτκλιφ διατηρεί επαφές με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), ο οποίος στο παρελθόν είχε εκφράσει την προθυμία του να συναντηθεί μαζί του.

Το παρασκήνιο της άφιξης και οι εικασίες

Η επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα είναι η πρώτη γνωστή μετάβασή του στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθυντή της CIA. Το αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο που τον μετέφερε αναχώρησε από τη Μόσχα για τη Ρίγα χθες, Τρίτη, το βράδυ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας που αναχώρησε το αεροπλάνο, δεν αναφέρθηκαν επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μόσχα. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να αναστείλει προσωρινά αυτές τις επιθέσεις όσο ο Ράτκλιφ βρισκόταν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών πληγμάτων στην Αγία Πετρούπολη.

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τον ακριβή λόγο της επίσκεψης του Ράτκλιφ. Ωστόσο, διατυπώθηκαν πολλές εικασίες ότι ο σκοπός της μπορεί να ήταν η προειδοποίηση της Ρωσίας έναντι περαιτέρω κλιμάκωσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Προηγούμενες επαφές και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο προκάτοχος του Τζον Ράτκλιφ, Ουίλιαμ Μπερνς, είχε ταξιδέψει στη Ρωσία το 2021, κατόπιν αιτήματος του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης, ο Μπερνς είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια κλιμάκωση σχετικά με την Ουκρανία.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ακόμα και μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, οι επαφές ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων συνεχίστηκαν.

Η στάση του Κιέβου και οι αναβολές επισκέψεων

Το Κίεβο είχε ενημερωθεί ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία θα ταξίδευε στη Ρωσία, αν και αρχικά δεν του είχε γνωστοποιηθεί η συμμετοχή του Τζον Ράτκλιφ σε αυτήν. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επίσκεψης, χωρίς να είναι σαφές εάν ο Ράτκλιφ θα μεταβεί ο ίδιος στο Κίεβο για να τους ενημερώσει.

Στο μεταξύ, οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν ουσιαστικά βαλτώσει, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν κάθετα για το εδαφικό ζήτημα. Είχαν προηγηθεί επανειλημμένες επισκέψεις στη Μόσχα των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ επρόκειτο να πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα τις πρώτες επισκέψεις τους στην Ουκρανία, ωστόσο το ταξίδι τους αναβλήθηκε. Μια πηγή διέψευσε προηγούμενες αναφορές που απέδιδαν την αναβολή στην κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ήθελε να κρατήσει τους δύο απεσταλμένους κοντά του εξαιτίας της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με το Ιράν. Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γουίτκοφ στις 23 Αυγούστου, με τον Γουίτκοφ να δεσμεύεται ότι θα επισκεφθεί την Ουκρανία σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis