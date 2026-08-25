Οδήγηση με το χέρι έξω από το παράθυρο: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Πλήθος οδηγών στην καθημερινότητά τους επιλέγουν να οδηγούν με το παράθυρο κατεβασμένο και το αριστερό τους χέρι να ακουμπά στην πόρτα του οχήματος ή να βρίσκεται ολόκληρο έξω από αυτό. Αυτή η συνήθεια, η οποία εκ πρώτης όψεως φαντάζει αθώα και ακίνδυνη, ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), επισύροντας μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Παρόλο που ο ΚΟΚ δεν αναφέρει ρητά την απαγόρευση να έχει κάποιος το χέρι του έξω από το παράθυρο κατά την οδήγηση, θέτει σαφείς προϋποθέσεις για την πλήρη ελευθερία κινήσεων του οδηγού. Οι προϋποθέσεις αυτές αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι ο οδηγός είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να πραγματοποιήσει άμεσα και αποτελεσματικά όλους τους απαραίτητους χειρισμούς για την ασφαλή οδήγηση του οχήματος.

Η συνήθεια που μπορεί να κοστίσει

Η πρακτική της οδήγησης με το χέρι έξω από το παράθυρο είναι διαδεδομένη σε πολλούς οδηγούς, οι οποίοι συχνά δεν αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους ή τις νομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Η στάση αυτή, αν και προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης, μπορεί να περιορίσει την ικανότητα του οδηγού να αντιδράσει άμεσα σε απρόβλεπτες καταστάσεις στον δρόμο.

Εάν η θέση του χεριού ή η γενικότερη στάση του σώματος του οδηγού κριθεί ότι περιορίζει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, τότε μπορεί να βεβαιωθεί κανονικά παράβαση. Αυτό σημαίνει ότι η φαινομενικά ακίνδυνη συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές της οδικής ασφάλειας που ορίζει η νομοθεσία.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις που ρυθμίζουν τη θέση και την ελευθερία κινήσεων του οδηγού. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΚΟΚ, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια της οδήγησης, να βρίσκεται σε θέση που του επιτρέπει να ελέγχει πλήρως το όχημά του. Παράλληλα, το ίδιο άρθρο τονίζει την ανάγκη ο οδηγός να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Αυτή η ελευθερία κινήσεων είναι απαραίτητη ώστε ο οδηγός να μπορεί να πραγματοποιεί ανεμπόδιστα και χωρίς καθυστέρηση όλους τους αναγκαίους χειρισμούς. Οι χειρισμοί αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το στρίψιμο του τιμονιού, το φρενάρισμα και την αλλαγή πορείας, ενέργειες ζωτικής σημασίας για την αποφυγή ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα άρθρα και νόμοι

Πέρα από το άρθρο 17, και το άρθρο 23 του ΚΟΚ θέτει αντίστοιχες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του οχήματος του σε κάθε στιγμή. Αυτή η πρόβλεψη είναι κρίσιμη για να μπορεί ο οδηγός να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση μπορεί να προκύψει στον δρόμο.

Οι εν λόγω προβλέψεις, που αφορούν τον έλεγχο του οχήματος και την ελευθερία κινήσεων του οδηγού, εντάσσονται στον Νόμο 5209/2025. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η νομοθεσία στην πλήρη ετοιμότητα του οδηγού, διασφαλίζοντας ότι κάθε ενέργεια που περιορίζει αυτή την ετοιμότητα μπορεί να θεωρηθεί παράβαση.

Η σημασία της άμεσης αντίδρασης

Η νομοθεσία απαιτεί από τον οδηγό να είναι σε θέση να αντιδράσει άμεσα σε διάφορες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορεί να στρίψει απότομα το τιμόνι, να διορθώσει την πορεία του οχήματος, να φρενάρει δυνατά ή να αποφύγει ένα ξαφνικό εμπόδιο, χωρίς καμία καθυστέρηση. Η παρουσία του ενός χεριού έξω από την καμπίνα του αυτοκινήτου μπορεί να επιφέρει αυτή την καθυστέρηση, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πιθανή παράβαση δεν εξαρτάται απαραίτητα από την ταχύτητα με την οποία κινείται το αυτοκίνητο. Ακόμη και μέσα σε αστικό περιβάλλον, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλότερες, μπορεί να εμφανιστεί αιφνιδιαστικά ένας πεζός, ένα ποδήλατο ή κάποιο άλλο όχημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η άμεση και ανεμπόδιστη αντίδραση του οδηγού είναι καθοριστική για την αποφυγή ατυχήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki