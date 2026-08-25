Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του: Το βίντεο της ΚΑΕ από την πρώτη προπόνηση

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε επίσημα την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από την έναρξη των προπονήσεων, δίνοντας μια γεύση από την επιστροφή της ομάδας στα παρκέ. Οι «πράσινοι» στοχεύουν φέτος να επιστρέψουν στην κορυφή τόσο στην Euroleague όσο και στην Ελλάδα, με ένα πανίσχυρο ρόστερ που έχει φτιάξει.

Η έναρξη της προετοιμασίας και οι απουσίες

Η πρώτη προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 έλαβε χώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Οι αθλητές συγκεντρώθηκαν στο «T-Center», όπου υπό τις οδηγίες του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ξεκίνησαν την επίσημη προετοιμασία τους.

Παρά την έναρξη των προπονήσεων, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντιμετώπισε σημαντικές απουσίες παικτών. Αυτές οι απουσίες οφείλονταν σε υποχρεώσεις των αθλητών με τις εθνικές τους ομάδες, γεγονός που επηρέασε την πλήρη σύνθεση του ρόστερ στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.

Το προπονητικό επιτελείο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος διηύθυνε την πρώτη προπόνηση, θα έχει φέτος δίπλα του δύο εμβληματικές μορφές του συλλόγου. Πρόκειται για τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ, οι οποίοι εντάσσονται στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Η παρουσία αυτής της τριάδας, αποτελούμενης από τον Ομπράντοβιτς, τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστ, έχει συνδεθεί άρρηκτα με πολλές σπουδαίες στιγμές και επιτυχίες στο παρελθόν για τους «πράσινους». Η συνεργασία τους αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω εμπειρία και γνώση στην καθημερινότητα της ομάδας.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της νέας σεζόν

Η πράσινη ΚΑΕ έχει θέσει υψηλούς και φιλόδοξους στόχους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα επιδιώκει την επιστροφή της στην κορυφή, με σαφή στόχο την κατάκτηση τίτλων τόσο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, την Euroleague, όσο και στα εγχώρια πρωταθλήματα της Ελλάδας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ που χαρακτηρίζεται ως πανίσχυρο. Η ενίσχυση της ομάδας και η προσεκτική επιλογή των παικτών αποτελούν μέρος της στρατηγικής για την επάνοδο στις επιτυχίες και την διεκδίκηση των τίτλων.

Το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων

Οι προπονήσεις των «πρασίνων» θα διεξάγονται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου η ομάδα θα συνεχίσει την εντατική προετοιμασία της. Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, έχουν ήδη προγραμματιστεί τα πρώτα φιλικά παιχνίδια για να δοκιμαστούν οι δυνάμεις της ομάδας.

Τα πρώτα αγωνιστικά τεστ θα πραγματοποιηθούν κόντρα στο Μαρούσι στις 4 Σεπτεμβρίου και ενάντια στο Περιστέρι στις 5 Σεπτεμβρίου. Μετά από αυτές τις αρχικές φιλικές αναμετρήσεις, ο Παναθηναϊκός θα λάβει μέρος σε τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει πιο δυνατούς αντιπάλους, δοκιμάζοντας περαιτέρω την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Το βίντεο από την πρώτη προπόνηση

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θέλοντας να μοιραστεί με τους φιλάθλους της τις πρώτες στιγμές της νέας σεζόν, δημιούργησε ένα όμορφο βίντεο. Το οπτικό αυτό υλικό περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές από την πρώτη προπόνηση της ομάδας, προσφέροντας μια εικόνα από την έναρξη της προσπάθειας.

Μέσα από το βίντεο, οι φίλοι του «τριφυλλιού» μπορούν να παρακολουθήσουν στιγμιότυπα από την επιστροφή των παικτών και του προπονητικού επιτελείου στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Αυτό το υλικό αποτυπώνει την ατμόσφαιρα και την προσήλωση καθώς η ομάδα ξεκινά την πορεία της προς την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta