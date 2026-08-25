Τη μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά θεμάτων της επικαιρότητας, ξεκινώντας από την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά, ενώ έδωσε το στίγμα για τις πολυαναμενόμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα της ΔΕΘ. Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Φοροελαφρύνσεις για συνεπείς επαγγελματίες

Ενόψει της ΔΕΘ, ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε «μήνυμα» για νέες ελαφρύνσεις προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπογραμμίζοντας ότι θα επιβραβευθούν οι συνεπείς. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει οδηγήσει σε επιπλέον έσοδα 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για το κράτος.

Ένα από τα μέτρα του σχετικού νόμου είναι τα τεκμήρια, τα οποία, όπως σημείωσε, από το 2023 μέχρι σήμερα ελαφραίνουν. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι όσο αποδίδουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, όπως τα POS, ο τρόπος μεταβίβασης ακινήτων, η εφαρμογή όλων των μέτρων ελέγχων και το IRIS, θεωρείται λογικό οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες να επιβραβευθούν. Ένας επαγγελματίας που έχει βάλει POS, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του και το φόρο στην ώρα του, θεωρείται ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που είχε μέχρι τώρα.

Η απόφαση για το αν τα τεκμήρια θα φύγουν συνολικά ή σταδιακά είναι ένα θέμα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει αν θα απαλλαγούν εν συνόλω οι επαγγελματίες από τα τεκμήρια.

Αποκλείεται η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Αναφορικά με τη συζήτηση για το «καλάθι του πρωθυπουργού» στη ΔΕΘ και ειδικότερα για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι υπάρχει αρνητική δικαστική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το ζήτημα αυτό.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και πως «μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν». Δήλωσε επίσης ότι ακόμα και αν δίνονταν όλα τα χρήματα στους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, τότε όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, που κι εκείνοι πληρώνουν φόρους, δεν θα έπρεπε να πάρουν τίποτε. Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε, θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.

Εξωτερική πολιτική και ελληνοτουρκικά

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται συνεχώς και αυτή η ισχυροποίηση αποτυπώνεται. Χαρακτήρισε τον τίτλο «ήρεμα νερά» ως άδικο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Σε ερώτηση εάν η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση, τόσο αποτρεπτικά όσο και σε επίπεδο ισχύος, των τελευταίων δεκαετιών. Πρόσθεσε πως η χώρα έχει ενισχυθεί αμυντικά και σε διπλωματικό επίπεδο όσο ποτέ. Οι κινήσεις της Ελλάδας δεν είναι «πυροτεχνήματα» όπως άλλων χωρών, ειδικότερα στα ανατολικά, αλλά κινήσεις με αποτύπωμα. Ως παράδειγμα ανέφερε τα «θαλάσσια πάρκα» της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς τα ζήτημα για εσωτερική της κατανάλωση, ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα, όπως είπε, απαντά διπλωματικά σε κάθε αντίδραση και κάθε κρίση και δεν χρειάζεται να δημιουργείται ανησυχία στον κόσμο, ενώ η χώρα έχει ήδη κινηθεί ώστε να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο.

Στάση Αλέξη Τσίπρα και εκλογικά ποσοστά

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας αλαζονική τη στάση του να επισκεφτεί τη ΔΕΘ πριν από τον πρωθυπουργό. Σημείωσε πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις εκλογές και κατά συνέπεια πάντα εθιμοτυπικά προηγείται ο πρωθυπουργός και ακολουθούν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Προηγούμενες φορολογικές μειώσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι πέρυσι, ο μισθωτός του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ο συνταξιούχος και ο ελεύθερος επαγγελματίας είδε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση στο φόρο εισοδήματος που αφορά όλες τις ατομικές επιχειρήσεις. Αυτή η μείωση δεν αφορούσε μόνο τους νέους, αλλά περισσότερο τους νέους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους.

Συγκρίνοντας την κατάσταση με το 2019, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι τότε ο φόρος εισοδήματος ήταν 29% με προκαταβολή φόρου 100%, δηλαδή, επί δύο στην πραγματικότητα. Τώρα, το 29% για όλους έχει γίνει 20%, ενώ η προκαταβολή στα φυσικά πρόσωπα είναι 50% και όχι 80%. Ειδικότερα, για όσους έχουν ένα παιδί, ο φόρος είναι 18% από 29%, για όσους έχουν δύο παιδιά είναι περίπου το μισό από 29%, δηλαδή 16%, και για τους τρίτεκνους είναι 9%.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki