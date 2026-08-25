Μεγάλο πριμ στη Λέφσκι για την πρόκριση επί της ΑΕΚ

Η Λέφσκι Σόφιας ταξιδεύει στην Αθήνα για την κρίσιμη αναμέτρηση ρεβάνς με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Οι ποδοσφαιριστές της βουλγαρικής ομάδας έχουν έναν πολύ ισχυρό λόγο να δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η διοίκηση έχει υποσχεθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο πριμ σε περίπτωση που καταφέρουν να αποκλείσουν την ελληνική ομάδα. Το ποσό αυτό φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που θεωρείται τεράστιο για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 26 Αυγούστου, στις 22:00, και θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τεράστιο πριμ των 2 εκατομμυρίων ευρώ

Η διοίκηση της Λέφσκι έχει εκφράσει με κάθε τρόπο την επιθυμία της για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό μπόνους στους παίκτες της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, έχει υποσχεθεί ένα πριμ ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ στους ποδοσφαιριστές, σε περίπτωση που καταφέρουν να αποκλείσουν την ΑΕΚ και να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση.

Αυτό το χρηματικό ποσό κρίνεται εξαιρετικά μεγάλο για τα δεδομένα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στην επικείμενη αναμέτρηση. Η κίνηση αυτή της διοίκησης αποσκοπεί στην παροχή ενός ισχυρού κινήτρου στους παίκτες, ώστε να αγωνιστούν με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια σε ένα παιχνίδι με τόσο υψηλό διακύβευμα.

Η κρίσιμη ρεβάνς και το διακύβευμα

Η αναμέτρηση ρεβάνς ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Λέφσκι είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 26 Αυγούστου, με ώρα έναρξης τις 22:00. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, ένα 0-0, άφησε όλους τους λογαριασμούς ανοιχτούς, καθιστώντας τη δεύτερη αναμέτρηση απόλυτα καθοριστική για την πρόκριση.

Αμφότερες οι ομάδες έχουν ως στόχο τη νίκη, καθώς αυτή θα τους εξασφαλίσει τη συνέχεια στη League Phase του Champions League. Το παιχνίδι αυτό χαρακτηρίζεται ως «χωρίς αύριο», αναδεικνύοντας την απόλυτη σημασία του για την ευρωπαϊκή πορεία των δύο συλλόγων. Όλα πλέον θα κριθούν σε αυτή την αναμέτρηση.

Οι συνθήκες του αγώνα και η έδρα

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, της Λέφσκι, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, όπως αναφέρεται, κάτι που αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο στην αναμέτρηση. Ωστόσο, οι αντίπαλοι, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, θα έχουν και έναν ακόμη λόγο να δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, πέρα από το γόητρο και την πρόκριση.

Παράλληλα, το 0-0 του πρώτου ματς άφησε τα πάντα ανοιχτά και όλα πλέον θα κριθούν στην Allwyn arena, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η κάθε ομάδα θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί κάθε πλεονέκτημα που μπορεί να έχει.

Η επιστροφή του Μάρκο Γκρούγιτς στην Αθήνα

Στην αποστολή της Λέφσκι για το κρίσιμο παιχνίδι στην Αθήνα περιλαμβάνεται και ο ποδοσφαιριστής Μάρκο Γκρούγιτς. Ο Γκρούγιτς επιστρέφει στην ελληνική πρωτεύουσα για να αντιμετωπίσει την Ένωση, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος παίκτης πέρυσι πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την ομάδα της ΑΕΚ. Η παρουσία του στην αποστολή της Λέφσκι προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρώην του ομάδα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta