Ο διευθυντής της CIA επισκέφθηκε τη Μόσχα, λύνοντας το μυστήριο του αμερικανικού αεροσκάφους

Το μυστήριο που δημιουργήθηκε γύρω από την προσγείωση ενός μεταγωγικού αεροσκάφους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Μόσχα χθες, ξεκαθάρισε πλήρως. Επιβεβαιώθηκε ότι το αεροσκάφος μετέφερε τον διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, λύνοντας έτσι την αρχική αβεβαιότητα. Διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη ρωσική πρωτεύουσα.

Επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε ταξίδι στη Μόσχα με σκοπό να διεξαγάγει συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώθηκε επίσημα από το Κρεμλίνο, δίνοντας τέλος στις εικασίες που είχαν προκύψει από την εμφάνιση του αμερικανικού αεροσκάφους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι ο κ. Ράτκλιφ έφθασε στη Μόσχα για «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας». Ωστόσο, ο κ. Πεσκόφ δεν προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ή την έκβαση των συνομιλιών που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου

Μία ημέρα νωρίτερα, αμέσως μετά την προσγείωση του αμερικανικού στρατιωτικού αεροπλάνου στη Μόσχα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει πως δεν γνώριζε τίποτα για την επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ. Η αρχική αυτή δήλωση είχε δημιουργήσει ένα κλίμα αμφιβολίας και ερωτημάτων σχετικά με την παρουσία του αεροσκάφους.

Αργότερα, μιλώντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διευκρίνισε ότι ο διευθυντής της CIA δεν είχε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η επιβεβαίωση της επίσκεψης ήρθε αφού εικόνες του αμερικανικού αεροπλάνου είχαν ήδη εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Αντιδράσεις και ερωτήματα

Η αρχική δήλωση του Ντμίτρι Πεσκόφ, στην οποία ανέφερε άγνοια για την επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ, έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού από Ρώσους σχολιαστές. Οι σχολιαστές περιγέλασαν τη δήλωση, εκφράζοντας δημόσια την απορία τους για το πώς είναι δυνατόν ένα αεροπλάνο που μεταφέρει τον επικεφαλής της CIA να φθάσει στη ρωσική πρωτεύουσα χωρίς να το γνωρίζει το Κρεμλίνο.

Το αμερικανικό αεροσκάφος, ένα C-17A Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, είχε πραγματοποιήσει πτήση από τη Ρίγα προς το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Η διαδρομή και η προσγείωση του αεροσκάφους είχαν καταγραφεί και αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας τις απορίες σχετικά με την αρχική άρνηση γνώσης από πλευράς του Κρεμλίνου.

Προηγούμενες επισκέψεις και το ιστορικό

Η τρέχουσα επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα εκτιμάται ότι είναι το πρώτο του ταξίδι στη ρωσική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντα του διευθυντή της CIA. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία και την πιθανή φύση των επαφών που πραγματοποιήθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προκάτοχος του κ. Ράτκλιφ, ο Ουίλιαμ Μπερνς, είχε επίσης πραγματοποιήσει ταξίδι στη Ρωσία το 2021. Η επίσκεψη του Μπερνς είχε γίνει έπειτα από αίτημα του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και περιλάμβανε συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο κύριος στόχος εκείνης της συνάντησης ήταν η προσπάθεια να αποτραπεί μια κλιμάκωση της κατάστασης σχετικά με την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Reader