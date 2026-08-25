Η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Λιβύη, παρακολουθώντας οι ΗΠΑ

Η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Λιβύη, αυξάνοντας τις δραστηριότητές της σε έξι αεροπορικές βάσεις και επενδύοντας σε νέες στρατιωτικές υποδομές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά αυτή την επέκταση, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατιωτική και γεωπολιτική της παρουσία στη Βόρεια Αφρική. Η Λιβύη αποτελεί σημαντικό σημείο για τη Ρωσία, ιδιαίτερα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Ενίσχυση της ρωσικής παρουσίας και γεωπολιτική σημασία

Η Μόσχα επιδιώκει να εδραιώσει περαιτέρω την επιρροή της στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, με τη Λιβύη να βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών της κινήσεων. Η ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα αυτή θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη των γεωπολιτικών της στόχων. Οι δραστηριότητες αυτές παρακολουθούνται από την Υπηρεσία Εθνικής Γεωχωρικής Πληροφορίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι ρωσικές δραστηριότητες έχουν αυξηθεί σημαντικά σε έξι συγκεκριμένες αεροπορικές βάσεις εντός της Λιβύης. Οι βάσεις αυτές είναι οι Jufra, Al-Khadim, Ghardabiya, Brak Al-Shati, Maaten Al-Sarra και Tamanhint. Η επέκταση αυτή περιλαμβάνει τόσο την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και την κατασκευή νέων υποδομών.

Μεταφορά εξοπλισμού και έργα αναβάθμισης

Στις εν λόγω εγκαταστάσεις έχει παρατηρηθεί μεταφορά σημαντικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-29, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), καθώς και συστήματα αεράμυνας. Παράλληλα με τη μεταφορά εξοπλισμού, πραγματοποιούνται εκτεταμένα έργα αναβάθμισης σε όλες τις βάσεις.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανακαίνιση διαδρόμων προσγείωσης, αποθηκών και υπόστεγων. Επιπλέον, κατασκευάζονται νέες εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη στέγαση προσωπικού και την παροχή υποστήριξης. Οι αναλύσεις των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η συνολική ανάπτυξη των βάσεων ενισχύει το ρωσικό στρατιωτικό αποτύπωμα στη Βόρεια Αφρική και δημιουργεί ένα δίκτυο ικανό να υποστηρίξει ευρύτερες επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ειδικές περιπτώσεις βάσεων και αύξηση προσωπικού

Στην αεροπορική βάση Al-Khadim, για παράδειγμα, κατασκευάστηκαν τρία νέα υπόστεγα μέσα σε διάστημα ενός έτους. Το 2026, προστέθηκαν επιπλέον εγκαταστάσεις που εκτιμάται ότι προορίζονται για επικοινωνίες και διαμονή προσωπικού. Παρόμοιες εργασίες έχουν καταγραφεί και στην Al-Jufra, όπου ανακαινίστηκαν υπόστεγα και δημιουργήθηκαν νέες, μικρότερες εγκαταστάσεις, περιφράξεις και υποδομές υποστήριξης.

Στην Ghardabiya, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες στον διάδρομο προσγείωσης, ενώ ενισχύθηκε και η περίμετρος της βάσης. Στην Brak Al-Shati, κατασκευάστηκε ένα νέο υπόστεγο, καθώς και δύο κτίρια που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση αεροσκαφών. Στην ίδια βάση, ο αριθμός των Ρώσων φέρεται να αυξήθηκε από περίπου 300 σε 450 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2024. Στην Tamanhint, έχουν καταγραφεί έργα που περιλαμβάνουν νέες εγκαταστάσεις διαμονής και βελτιώσεις στη σύνδεση του διαδρόμου με τα υπόστεγα.

Η στρατηγική σημασία της Maaten Al-Sarra

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η βάση Maaten Al-Sarra, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Τσαντ και το Σουδάν, γεγονός που της προσδίδει αυξημένη στρατηγική αξία. Η θέση αυτή μπορεί να προσφέρει στη Ρωσία καλύτερη πρόσβαση προς την περιοχή του Σαχέλ.

Επιπλέον, η Maaten Al-Sarra μπορεί να διευκολύνει τη μετακίνηση προσωπικού και στρατιωτικού εξοπλισμού σε αυτή την ευρύτερη περιοχή. Οι αμερικανικές αναλύσεις υπογραμμίζουν ότι η ανάπτυξη αυτής της βάσης, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες, ενισχύει σημαντικά την ικανότητα της Ρωσίας να προβάλλει ισχύ και να υποστηρίζει επιχειρήσεις στη Βόρεια Αφρική και πέραν αυτής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta