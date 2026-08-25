Ο Παναθηναϊκός εντείνει τις μεταγραφικές κινήσεις ενόψει του ευρωπαϊκού τελικού

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πλήρη μεταγραφική δραστηριότητα, καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, με την ομάδα να επιδιώκει να ολοκληρώσει τις τελευταίες της προσθήκες. Παράλληλα, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για έναν σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα στη Τσεχία, όπου θα διεκδικήσουν την πρόκριση.

Η κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση

Το βράδυ της Πέμπτης, στις 27 Αυγούστου και ώρα 20:00, ο Παναθηναϊκός θα δώσει έναν κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα επιβίωσης στην Τσεχία. Αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 της Αθήνας. Στην πρώτη αναμέτρηση, το «τριφύλλι» είχε δείξει την ανωτερότητά του και άξιζε τη νίκη, ωστόσο έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει προβάδισμα στο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Ενώ ο οργανισμός προετοιμάζεται για αυτή την αναμέτρηση στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ομάδας, σε ένα καλοκαίρι που χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα και σημαντικές δαπάνες.

Μεταγραφικός απολογισμός και στόχοι

Μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει στην απόκτηση έντεκα παικτών, με το συνολικό ποσό των μεταγραφών να αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Η ομάδα βρίσκεται στην αγορά για να πραγματοποιήσει τις τελευταίες προσθήκες, με την ελπίδα ότι αυτές θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την ατομική ποιότητα του ρόστερ.

Στόχος είναι να δοθούν στον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ τα καλύτερα δυνατά εργαλεία, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει μία σούπερ ανταγωνιστική ομάδα για τις προκλήσεις της νέας σεζόν.

Η πώληση του Άνταμ Τσέριν

Μία σημαντική εξέλιξη στα μεταγραφικά δεδομένα ήταν η πώληση του Άνταμ Τσέριν. Από την αρχή του καλοκαιριού, ο Παναθηναϊκός ανέμενε μια πρόταση για κάποιον από τους ξένους κεντρικούς του χαφ. Η Αλ Ουάχντα κατέθεσε πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον διεθνή άσο, κίνηση που «ξεκλείδωσε» τη δυνατότητα για μία ακόμα μεταγραφή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Η άμεση πώληση του Τσέριν, αντί της παραχώρησής του μετά το παιχνίδι στη Τσεχία, οφείλεται στο γεγονός ότι η προσφορά υπήρχε στο τραπέζι εδώ και δέκα ημέρες. Το μυαλό του παίκτη είχε ήδη στραφεί αλλού, καθώς το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τη νέα του ομάδα θα είναι ηγεμονικό, αγγίζοντας τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό τρεις φορές μεγαλύτερο από τη σύμβασή του με τον Παναθηναϊκό.

Αναζήτηση ενίσχυσης στον άξονα

Μετά την αποχώρηση του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για την απόκτηση ενός «8» από το «πάνω ράφι». Πρόκειται για παίκτες που θεωρούνται δύσκολες και δαπανηρές περιπτώσεις, με την ομάδα να ασχολείται με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Καθημερινά γράφονται διάφορα ονόματα, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» αναζητούν έναν κεντρικό μέσο με πιο ανεπτυγμένα αμυντικά χαρίσματα. Η προσθήκη ενός τέτοιου παίκτη θα ενισχύσει τον άξονα της ομάδας, καλύπτοντας στοιχεία που αυτή τη στιγμή φαντάζουν να απουσιάζουν. Σχετικά με τα ονόματα που κυκλοφορούν, οι «πράσινοι» διέψευσαν το απόγευμα της Δευτέρας κάθε πιθανότητα για τον Μπρόζοβιτς.

Το μέτωπο του κεντρικού αμυντικού

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προεργασία και είναι έτοιμος για την απόκτηση ενός στόπερ. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να προσθέσει μία ακόμα αξιόπιστη διαθέσιμη επιλογή πίσω από τους Φαν Ντρόγκελεν και Ντε Φράι. Αυτή τη στιγμή, στην ομάδα υπάρχει μόνο ο Κάτρης, ενώ ο Τουμπά έχει απογοητευτική εικόνα και η διαθεσιμότητα του Πάλμερ αποτελεί ερωτηματικό.

Για τον Αλγερινό στόπερ υπάρχει κινητικότητα από την Ολλανδία και το Βέλγιο, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση. Ωστόσο, είναι πιθανό να προκύψει πρόταση τις επόμενες ημέρες. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει στην κίνηση για κεντρικό αμυντικό ακόμα και αν δεν υπάρξει πρόταση για τον Τουμπά ή τον Πάλμερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta