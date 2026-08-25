Η Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο καιρό μετά την τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε τραγικές συνέπειες. Η κ. Νέστορα εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον πρωθυπουργό για τη συμπαράστασή του, ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη για την πάταξη της τρομοκρατίας.

Η συνάντηση κορυφής στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συνάντηση της Αφροδίτης Νέστορα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έλαβε χώρα στο γραφείο του πρωθυπουργού, εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Η κ. Νέστορα, η οποία είναι δικηγόρος και παράλληλα πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, είχε την τιμή να συναντήσει τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του. Η συμπαράσταση αυτή αφορούσε το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχθηκε το σπίτι της, γεγονός που την είχε επηρεάσει βαθύτατα, καθώς και την οικογένειά της.

Οι τραγικές συνέπειες της τρομοκρατικής επίθεσης

Η συνάντηση της κ. Νέστορα με τον πρωθυπουργό έρχεται σε συνέχεια μιας σοβαρής τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η επίθεση είχε ως συνέπεια την απώλεια της ζωής της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ένα τραγικό γεγονός που συγκλόνισε την οικογένεια.

Εκτός από την απώλεια της μητέρας της, η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του χτυπήματος. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του τραυματισμού της. Παράλληλα, ο πατέρας της τραυματίστηκε επίσης, όπως και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει η οικογένεια.

Οι βομβιστικές αυτές επιθέσεις, όπως αναφέρεται, στρέφονταν κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας τον πολιτικό χαρακτήρα της ενέργειας που έπληξε την οικογένεια της κ. Νέστορα.

Το μήνυμα για την εξάλειψη της τρομοκρατίας

Ένα από τα κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της Αφροδίτης Νέστορα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν η επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία. Τονίστηκε η σημασία ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος να σταθεί ομόθυμα απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη για δράση «λόγω και έργω» απέναντι στην τρομοκρατία, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η κ. Νέστορα συμμερίστηκε αυτή την άποψη, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης μετά την προσωπική της εμπειρία.

Συζητήσεις για τη Θεσσαλονίκη και πολιτικές προοπτικές

Πέρα από τα θέματα που αφορούσαν την τρομοκρατική επίθεση, ο πρωθυπουργός και η Αφροδίτη Νέστορα συζήτησαν και για ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στις προοπτικές της πόλης και στην αναπτυξιακή της πορεία, ανταλλάσσοντας απόψεις για το μέλλον της συμπρωτεύουσας.

Στο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αφροδίτη Νέστορα πρόκειται να είναι υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Η υποψηφιότητά της φέρεται να τοποθετείται στην Α' Θεσσαλονίκης. Αρχικά, υπήρχαν σκέψεις να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της «γαλάζιας» παράταξης, ωστόσο οι νεότερες πληροφορίες την τοποθετούν στην εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki