18Χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα – Συνελήφθη και κατηγορείται για κλοπή

Ένας 18χρονος νεαρός άνδρας συνελήφθη στην Καλλιθέα, αφού φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην επίσης 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στο πόδι. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες βράδυ, με τον νεαρό να της αρπάζει και το κινητό τηλέφωνο. Η τραυματισμένη κοπέλα εντοπίστηκε από διερχόμενο περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην Καλλιθέα

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή της Καλλιθέας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 18χρονος νεαρός άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, η οποία είναι επίσης 18 ετών. Η επίθεση φέρεται να έγινε με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η κοπέλα.

Ειδικότερα, η 18χρονη υπέστη ελαφρά τραύματα στο πόδι από το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε ο δράστης. Πέραν του τραυματισμού, ο νεαρός φέρεται να έκλεψε και το κινητό τηλέφωνο της πρώην συντρόφου του, προσθέτοντας έτσι την κατηγορία της κλοπής στις πράξεις του. Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Ο εντοπισμός της τραυματισμένης κοπέλας και η μεταφορά της

Λίγο μετά την επίθεση, ένα διερχόμενο όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισε την 18χρονη κοπέλα τραυματισμένη σε δρόμο της Καλλιθέας. Οι αστυνομικοί, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την περαιτέρω διακομιδή της.

Το ασθενοφόρο μετέφερε την τραυματισμένη 18χρονη στο νοσοκομείο «Λαϊκό», προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Εκεί, οι γιατροί φρόντισαν τον ελαφρύ τραυματισμό της στο πόδι, ενώ η κοπέλα ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τις αρχές για να περιγράψει το συμβάν.

Η κατάθεση του θύματος στις αστυνομικές αρχές

Η νεαρή κοπέλα, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες και βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση, ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς που χειρίζονταν την υπόθεση. Στην κατάθεσή της, ανέφερε λεπτομέρειες για το πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 18χρονη, είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, όταν πήγε στο καθορισμένο σημείο, εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε ξαφνικά και απρόκλητα, καθώς δεν είχε προηγηθεί κανένα επεισόδιο ή διαπληκτισμός μεταξύ τους πριν την επίθεση.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του 18χρονου δράστη

Μετά την κατάθεση της 18χρονης και τις πληροφορίες που παρείχε στις αρχές, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Οι προσπάθειες των αστυνομικών δυνάμεων απέδωσαν καρπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα, οδηγώντας στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του νεαρού.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου, στην περιοχή της Καλλιθέας, και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για την επίθεση και την κλοπή του κινητού της τηλεφώνου.

Οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή

Μετά τη σύλληψή του, ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου και αναλήφθηκαν οι περαιτέρω ενέργειες. Εκεί, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα που φέρεται να διέπραξε κατά της πρώην συντρόφου του.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, λόγω της επίθεσης και του τραυματισμού της 18χρονης κοπέλας. Παράλληλα, του αποδίδεται και η κατηγορία της κλοπής, καθώς φέρεται να είχε αρπάξει το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας κατά τη διάρκεια του περιστατικού στην Καλλιθέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit