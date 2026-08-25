Οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με «οικονομική ασφυξία» και προειδοποιούν τους συμμάχους του

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να διακόψει όλους τους οικονομικούς πόρους του Ιράν, απευθύνοντας ταυτόχρονα προειδοποίηση σε κάθε χώρα που συνεχίζει να υποστηρίζει την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε «νέα ήττα» στην Ουάσινγκτον, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν αναγνώρισε τις «πολλές οικονομικές δυσκολίες» που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε νέα σειρά κυρώσεων, με στόχο την «οικονομική ασφυξία» του ιρανικού καθεστώτος.

Η αμερικανική προειδοποίηση και οι νέες κυρώσεις

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρωτεύουσα, αναφέρθηκε σε μια νέα ομοβροντία «δευτερογενών» κυρώσεων που βρίσκονται υπό κατάρτιση. Αυτές οι κυρώσεις θα πλήξουν όχι μόνο απευθείας το Ιράν, αλλά και τους εμπορικούς του εταίρους, καλύπτοντας τομείς όπως ο χρυσός, η τεχνολογία, οι ψηφιακοί πόροι, η αεροπορία και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Ο κ. Μπέσεντ δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, ούτε ποιες χώρες διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν στο στόχαστρο των ΗΠΑ. Ωστόσο, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κίνας, η οποία, ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, καταναλώνει σημαντικές ποσότητες ιρανικού πετρελαίου.

Η επιλογή του Ιράν και η απειλή για το «σύστημα του δολαρίου»

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι το Ιράν έχει μπροστά του μια πολύ ξεκάθαρη επιλογή, ανάμεσα σε δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα και την πιθανότητα επανένταξης στην παγκόσμια οικονομία. Η προειδοποίηση αυτή απευθυνόταν και στον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με τον κ. Μπέσεντ, οι χώρες που δεν θα συμμετάσχουν στα αμερικανικά μέτρα είτε θα συνεισφέρουν «στην απομόνωση του Ιράν» είτε θα υποστούν με τη σειρά τους κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και την έξωση από «το σύστημα του δολαρίου». Διεμήνυσε ότι «θα αποδώσουμε στον καθένα τις ευθύνες του» αν διανοηθεί να αμφισβητήσει το εγχείρημα με σκοπό την «οικονομική ασφυξία του καθεστώτος», προσθέτοντας πως «κανένας δεν πρέπει να δοκιμάσει τη θέλησή μας» ως προς αυτό.

Η «οικονομική D-Day» και το αδιέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών

Την προηγούμενη ημέρα, ο Σκοτ Μπέσεντ είχε υποσχεθεί στο Ιράν την «οικονομική D-Day», χρησιμοποιώντας έναν όρο που παραπέμπει στην απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία, στη Γαλλία που βρισκόταν τότε υπό ναζιστική κατοχή. Ο στόχος είναι να κοπούν τα τελευταία «σωσίβια» της Τεχεράνης.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η απάντηση της Τεχεράνης και η στάση του Πεκίνου

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Οικονομίας, Αλί Μαντανιζαντέχ, μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι απειλές των ΗΠΑ δεν θα μεταφραστούν παρά σε «νέα ήττα» για την Ουάσινγκτον. Πρόσθεσε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει ετοιμάσει ένα «διετές σχέδιο» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κυρώσεων.

Πριν καν από τη συνέντευξη Τύπου του Σκοτ Μπέσεντ, το Πεκίνο, το οποίο αποτελεί στρατηγικής σημασίας εταίρο της Τεχεράνης, είχε εκτιμήσει ότι «οι κυρώσεις και η πίεση» της Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψουν την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Συνέχιση των βομβαρδισμών παρά την οικονομική πίεση

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση που ασκείται στο Ιράν δεν συνεπάγεται τερματισμό των αμερικανικών βομβαρδισμών, σε περίπτωση που κριθεί πως αυτοί εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι.

Με πληροφορίες από: News.gr