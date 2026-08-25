Τροχαίο στην Ιεράπετρα: 18χρονος παρέσυρε ζευγάρι τουριστών χωρίς δίπλωμα

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24/8) στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα, με θύματα ένα ζευγάρι τουριστών. Ένας 18χρονος νεαρός, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης, παρέσυρε τους δύο πεζούς ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν μία διάβαση. Από το συμβάν τραυματίστηκαν και οι δύο τουρίστες, με τη γυναίκα να φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα. Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Το χρονικό της παράσυρσης στην Ιεράπετρα

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, στην περιοχή της Ιεράπετρας, στην Κρήτη. Ένας 18χρονος νεαρός οδηγούσε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέσυρε ένα ζευγάρι τουριστών που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε μια διάβαση πεζών.

Οι τουρίστες, υπήκοοι Αυστρίας, προσπαθούσαν να περάσουν τη διάβαση όταν συνέβη η παράσυρση. Το γεγονός προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς η κατάσταση της υγείας των θυμάτων κρίθηκε σοβαρή.

Ο οδηγός χωρίς δίπλωμα και οι τραυματίες τουρίστες

Από την έρευνα που ακολούθησε το τροχαίο, προέκυψε ότι ο 18χρονος οδηγός του οχήματος δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια οδήγησης. Αυτό το στοιχείο προσθέτει μία επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, καθώς η οδήγηση χωρίς δίπλωμα αποτελεί σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι τραυματίες είναι μία 47χρονη γυναίκα από την Αυστρία και ο 49χρονος σύζυγός της. Αμφότεροι υπέστησαν τραύματα από την παράσυρση, ωστόσο η 47χρονη γυναίκα φέρει τα σοβαρότερα τραύματα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της πιο κρίσιμη.

Η κατάσταση της υγείας των θυμάτων

Το ζευγάρι των Αυστριακών τουριστών, ηλικίας 47 και 49 ετών, μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είναι αυτή που έχει υποστεί τα πιο σοβαρά τραύματα από την παράσυρση.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, ενώ και ο σύζυγός της λαμβάνει την απαιτούμενη φροντίδα για τους δικούς του τραυματισμούς. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους.

Η σύλληψη του 18χρονου και η έρευνα των αρχών

Μετά το τροχαίο ατύχημα, ο 18χρονος νεαρός οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στο συμβάν, καθώς και για την οδήγηση χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως όλες τις πτυχές του τροχαίου. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση του ζευγαριού των τουριστών στη διάβαση πεζών της Ιεράπετρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki