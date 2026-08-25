Ρέθυμνο: 15χρονος στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ένα ανήλικο αγόρι, μόλις 15 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το περιστατικό οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα συνελήφθη ο 57χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό στο Ρέθυμνο

Ένα ανήλικο αγόρι, ηλικίας 15 ετών, βρέθηκε να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ρεθύμνου, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών υγείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός κατανάλωσε το αλκοόλ υπό συνθήκες οι οποίες παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Αυτό το συμβάν προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών μέθης που έχουν σημειωθεί στην πόλη, με θύμα αυτή τη φορά έναν ανήλικο.

Συμπτώματα μέθης και άμεση παρέμβαση

Λίγο μετά την κατανάλωση της μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, ο 15χρονος άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Τα συμπτώματα μέθης ήταν εμφανή, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους στο κατάστημα.

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού έγινε γρήγορα αντιληπτή, οδηγώντας στην άμεση κλήση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ένα ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει τον ανήλικο στο νοσοκομείο.

Μεταφορά στο νοσοκομείο για περίθαλψη

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Εκεί, οι ιατροί ανέλαβαν την περίπτωσή του, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, με στόχο την πλήρη ανάρρωσή του. Η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.

Η σύλληψη του υπευθύνου

Παράλληλα με τη φροντίδα του ανήλικου, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου της επιχείρησης. Πρόκειται για έναν 57χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου συνέβη το περιστατικό.

Η σύλληψη του 57χρονου έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης του συμβάντος, καθώς η διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 15χρονος κατάφερε να προμηθευτεί και να καταναλώσει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ εντός του καταστήματος.

Διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το πώς ακριβώς ένας 15χρονος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η διαδικασία της έρευνας θα προσπαθήσει να ρίξει φως σε όλα τα δεδομένα που οδήγησαν σε αυτό το περιστατικό μέθης, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των ευθυνών και των γεγονότων που έλαβαν χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki