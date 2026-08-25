Νίκος Μιχελής: Από τη Μίλαν και τα «ελληνικά» του Ζλάταν στην ιστορική άνοδο με τη Βιζέου

Ο Νίκος Μιχελής, σε ηλικία 25 ετών, έκανε το ντεμπούτο του στα μεγάλα σαλόνια της Πορτογαλίας, μετά από μία ιστορική άνοδο με την ομάδα της Βιζέου. Ο Έλληνας στόπερ άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για την πορεία του από το όνειρο της Μίλαν και τα «ελληνικά» του Ζλάταν, μέχρι το restart στην Ισπανία και την επιτυχία στην Πορτογαλία.

Ο ίδιος εξέφρασε τα συναισθήματά του γύρω από την περσινή επιτυχία, μοιράστηκε ιστορίες από την παραμονή του στη Μίλαν και αναφέρθηκε στη δική του πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Τα πρώτα βήματα και το ταξίδι στην Ιταλία

Ο Νίκος Μιχελής μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη, ενώ η πρώτη του ομάδα ήταν στο Παλαιό Φάληρο. Από μικρός είχε πολύ ενέργεια, με τους γονείς του να τον προτρέπουν να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα. Έτσι, δοκίμασε διάφορα, όπως τζούντο, κολύμβηση, στίβο και ποδόσφαιρο.

Στο ποδόσφαιρο ήταν καλύτερος από τα άλλα αθλήματα και του άρεσε. Ξεκίνησε στα 5 του χρόνια και στα 6 του πήγε στον Πανιώνιο. Η σύνδεσή του με τον Πανιώνιο προέκυψε μέσω του νονού του, ο οποίος εργαζόταν στον Δήμο ως γεωπόνος, με αποτέλεσμα ο Μιχελής να πηγαίνει συχνά στο γήπεδο.

Οι γονείς του, που είναι καθηγητές, δεν τον προέτρεψαν προς το ποδόσφαιρο. Ο ίδιος το δοκίμασε και του άρεσε, χωρίς να έχει κάποιο είδωλο ή κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι που να θυμάται έντονα. Στην αρχή δεν το είχε σκεφτεί καν για επαγγελματικά, απλά έβγαζε την ενέργειά του και έτσι μπήκε το ποδόσφαιρο στη ζωή του.

Η εμπειρία στη Μίλαν και τα αποδυτήρια των «ροσονέρι»

Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Νίκος Μιχελής πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει την Ελλάδα και να μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία, για λογαριασμό της Μίλαν. Βρέθηκε ξαφνικά στα αποδυτήρια μίας από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, φορώντας τα προπονητικά της και παίζοντας για εκείνη.

Εκεί, είχε την ευκαιρία να σταθεί δίπλα σε κάποιους από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, βιώνοντας μία εμπειρία που ο ίδιος περιγράφει ως όνειρο. Ανάμεσα στις ιστορίες που μοιράστηκε, αναφέρθηκε και στα «ελληνικά» του Ζλάταν, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στην περίοδο που πέρασε στους «ροσονέρι».

Δανεισμοί και το πέρασμα από την Ισπανία

Μετά την παραμονή του στη Μίλαν, ακολούθησε ο δανεισμός του στη Βίλεμ. Από την Ολλανδία, ο Νίκος Μιχελής μετακόμισε στην Ισπανία, όπου αγωνίστηκε για τη Μιράντες και στη συνέχεια για τη Β' ομάδα της Οσασούνα.

Το πέρασμά του από την Ισπανία ήταν σύντομο, αλλά αποτέλεσε μέρος της ευρωπαϊκής του διαδρομής, προσθέτοντας εμπειρίες από διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικές κουλτούρες.

Το restart στην Πορτογαλία και η άνοδος με τη Βιζέου

Έπειτα από την Ισπανία, προέκυψε η προοπτική της Βιζέου, μιας ομάδας που αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Αυτός ο σταθμός αποδείχθηκε καθοριστικός για τον Νίκο Μιχελή, καθώς του πρόσφερε το πολυπόθητο restart στην καριέρα του.

Ως βασικό μέλος του συλλόγου, πανηγύρισε την ιστορική άνοδο στα μεγάλα σαλόνια της χώρας. Πλέον, ανυπομονεί για τις μεγάλες μάχες που θα δώσει η ομάδα του με κορυφαίους συλλόγους όπως η Μπενφίκα, η Πόρτο και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, καθώς και με άλλες ομάδες του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader