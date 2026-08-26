Σύλληψη άνδρα με γκιλοτίνα σε φορτηγό κοντά στο Καπιτώλιο

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο και απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρχών. Άνδρες της αστυνομίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ εντόπισαν μια γκιλοτίνα στην καρότσα ενός αγροτικού φορτηγού, το οποίο ήταν σταθμευμένο παράνομα σε δρόμο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του Καπιτωλίου. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή επικίνδυνου όπλου.

Ο εντοπισμός του οχήματος και της γκιλοτίνας

Το περιστατικό που κινητοποίησε τις αρχές έλαβε χώρα χθες Τρίτη, λίγο μετά τις 15:00 το απόγευμα, στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας. Αστυνομικοί της United States Capitol Police (USCP) ήταν αυτοί που εντόπισαν το ύποπτο αγροτικό φορτηγό.

Το όχημα είχε σταθμευτεί σε σημείο όπου η στάθμευση απαγορεύεται, συγκεκριμένα στο τετράγωνο 100 της East Capitol Street. Αυτός ο δρόμος βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το Καπιτώλιο, το κτίριο όπου στεγάζεται το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, οι αστυνομικοί έκαναν την απρόσμενη ανακάλυψη. Στην καρότσα του αγροτικού φορτηγού βρισκόταν μια γκιλοτίνα, ένα αντικείμενο που παραπέμπει σε άλλες εποχές και χρήσεις. Μετά τον εντοπισμό της, η γκιλοτίνα κατασχέθηκε άμεσα από τις αρχές.

Η σύλληψη και η ταυτότητα του οδηγού

Η ανακάλυψη της γκιλοτίνας οδήγησε τους αστυνομικούς στην άμεση σύλληψη του οδηγού του οχήματος. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο σημείο του εντοπισμού, καθώς η κατοχή ενός τέτοιου αντικειμένου θεωρείται σοβαρό ζήτημα.

Ο συλληφθείς άνδρας ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ο 35χρονος Philan-Tam-Duy Le. Οι πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία ανέφεραν ότι ο Philan-Tam-Duy Le κατάγεται από την πολιτεία της Καλιφόρνια.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρή κατηγορία. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για κατοχή επικίνδυνου όπλου, λόγω της γκιλοτίνας που βρέθηκε στην καρότσα του αγροτικού του φορτηγού. Η νομική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το ταξίδι από την Καλιφόρνια στην Ουάσινγκτον

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την προέλευση του συλληφθέντος και το ταξίδι του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η USCP, ο 35χρονος Philan-Tam-Duy Le είχε διανύσει μια μεγάλη απόσταση.

Ο άνδρας είχε ταξιδέψει οδικώς από την Καλιφόρνια, στην δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι την Ουάσινγκτον, την πρωτεύουσα της χώρας. Αυτή η διαδρομή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους λόγους και τον σκοπό του ταξιδιού του.

Οι εν εξελίξει έρευνες για τον σκοπό της μεταφοράς

Οι ερευνητές της αστυνομίας του Καπιτωλίου συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρεψεις για την υπόθεση. Εξετάζουν λεπτομερώς το ιστορικό και το υπόβαθρο του 35χρονου Philan-Tam-Duy Le, προκειμένου να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα.

Βασικός στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής λόγος για τον οποίο ο συλληφθείς βρέθηκε στην αμερικανική πρωτεύουσα. Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τον σκοπό για τον οποίο μετέφερε μαζί του ένα τόσο ασυνήθιστο αντικείμενο όπως η γκιλοτίνα.

Οι αρχές εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, αναζητώντας απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό το περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να κατανοηθούν τα κίνητρα και οι προθέσεις του δράστη.

Με πληροφορίες από: Reader