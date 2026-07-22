Τραγικός πνιγμός πέντε ανθρώπων: Τέσσερις βούτηξαν για να σώσουν κολυμβητή και πέθαναν όλοι

Ένα καλοκαιρινό απόγευμα, που αρχικά έμοιαζε με μια ανέμελη ημέρα ψαρέματος, μετατράπηκε σε τραγωδία στην κομητεία Ντελαγουέρ του Οχάιο, όταν πέντε άτομα πνίγηκαν σε ποταμό. Ανάμεσα στους χαμένους ήταν δύο ζευγάρια γονείς, με αποτέλεσμα δύο μικρά παιδιά να μείνουν ορφανά.

«Είχαν ένα 5χρονο παιδί που περπατούσε κατά μήκος του δρόμου. … Υπάρχει κάποιος στο νερό εκεί», δήλωσε ένας τηλεφωνητής του κέντρου άμεσης δράσης.

Λίγα λεπτά πριν, ένας περαστικός είχε καλέσει τις Αρχές, καθώς παρατήρησε το πανικόβλητο αγόρι να ζητά βοήθεια κοντά στον ποταμό Σάιοτο. Το τρομαγμένο παιδί ενημέρωσε τον οδηγό ότι η «οικογένειά του ήταν στον ποταμό», όπως ανέφερε ο σερίφης Τζέφρι Μπάλζερ σε συνέντευξη τύπου.

Η αναζήτηση και η διάσωση

Η κατάσταση εκτυλίχθηκε δραματικά όταν ένας ενήλικας από την ομάδα μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει και άρχισε να παλεύει. Δύο άλλοι ενήλικες έτρεξαν να τον σώσουν, και όταν αυτοί άρχισαν να δυσκολεύονται, άλλοι δύο βούτηξαν για βοήθεια. Δυστυχώς, κανένας από τους πέντε δεν κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν γρήγορα τα δύο παιδιά και συνειδητοποίησαν την τραγική κατάσταση. «Τα πτώματα βρίσκονται εκεί μέσα. Υπάρχουν δύο ανήλικοι [στην ακτή] – ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Δεν έχουν γονείς», ανέφερε ένας αστυνομικός μέσω ασυρμάτου.

Η επιχείρηση διάσωσης

Η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σε επιχείρηση ανάσυρσης καθώς οι διασώστες αναζητούσαν τα πτώματα. «Ανασύρουμε συνολικά δύο πτώματα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς πόσοι έχουν μείνει στο νερό. Εξακολουθούμε να ψάχνουμε τουλάχιστον έναν», δήλωσε ένας διασώστης.

Τα πρώτα θύματα, δύο γυναίκες, μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, με τους διασώστες να ανακαλύπτουν περισσότερα ρούχα στο νερό.

Η τραγική κατάληξη

Η επιχείρηση τελικά ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν τα πτώματα των τριών ανδρών ανασύρθηκαν και επιβεβαιώθηκε ότι μεταξύ των πέντε νεκρών περιλαμβάνονταν δύο ζευγάρια γονείς. Τα δύο επιζώντα παιδιά τέθηκαν υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών οικογενειακής πρόνοιας.

«Νομίζω ότι είναι εντάξει, αλλά αυτό λένε πάντα, έτσι δεν είναι;», δήλωσε ο σερίφης Μπάλζερ αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών. «Το καλό είναι ότι, στην κομητεία Ντελαγουέρ διαθέτουμε πρωτόκολλα για τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων».

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες γύρω από τους πνιγμούς και δεν έχουν αποκαλύψει τις ταυτότητες των θυμάτων μέχρι να ενημερωθούν όλες οι οικογένειές τους.