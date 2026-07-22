Ιαπωνία: Αλλαγές στο dress code λόγω καύσωνα. Βερμούδες για άνδρες, αλλά οι τρίχες στα πόδια προκαλούν αντιδράσεις

Η καλοκαιρινή ζέστη στην Ιαπωνία φέρνει αλλαγές στις ενδυματολογικές συνήθειες των εργαζομένων, με πολλούς άνδρες να επιλέγουν βερμούδες αντί για κοστούμια και γραβάτες. Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκιο προτρέπει τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν πιο άνετα ρούχα, όπως μπλουζάκια και αθλητικά παπούτσια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιούρικο Κόικε, είχε παρουσιάσει τον Απρίλιο την πρωτοβουλία «Tokyo Cool Biz», με στόχο την επέκταση μιας εκστρατείας εξοικονόμησης ενέργειας που είχε ξεκινήσει νωρίτερα και πλέον έχει καθιερωθεί ως ετήσια καλοκαιρινή παράδοση.

Αντιδράσεις για την εφαρμογή των νέων κανόνων

Λίγο μετά την εφαρμογή της πολιτικής που επιτρέπει τα σορτς στους χώρους εργασίας, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Ορισμένοι εργαζόμενοι υποδέχθηκαν με ικανοποίηση τους πιο χαλαρούς κανόνες, καθώς τους διευκολύνουν στην εργασία τους. Αντίθετα, άλλοι θεωρούν την αλλαγή άδικη για τις γυναίκες, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πίεση να φορούν καλσόν όταν εκθέτουν τα πόδια τους.

Μάλιστα, κάποιες γυναίκες αναφέρουν την «παρενόχληση από τρίχες στα πόδια» ή «sunehara», έναν διαδικτυακό όρο που περιγράφει την ενόχληση που νιώθουν βλέποντας τις τρίχες στα πόδια των ανδρών συναδέλφων τους.

«Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές λόγω της έντονης ζέστης, όχι να τους υπαγορεύσουμε τι να φορούν. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα, εφόσον η ενδυμασία δεν είναι προσβλητική για κανέναν», δήλωσε στο BBC ο Νομπόρου Βαταναμπέ, αξιωματούχος περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο.

Έρευνες και κοινωνικές αντιδράσεις

Σύμφωνα με έρευνα της «Gorilla Clinic» τον Ιούνιο, το 53,5% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη χρήση σορτς στη δουλειά το καλοκαίρι, ενώ το 46,5% είναι υπέρ της νέας σύστασης. Οι ανησυχίες σχετικά με την εμφάνιση του σώματος και τις τρίχες στα πόδια είναι οι κύριοι λόγοι που επικαλούνται όσοι διαφωνούν, με τις γυναίκες να εκφράζουν εντονότερα τις αρνητικές τους απόψεις.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Ιάπωνες εργαζόμενοι, κυρίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας, έχουν αρχίσει να υιοθετούν πιο casual ντύσιμο. Ωστόσο, η φετινή σύσταση της κυβέρνησης του Τόκιο έχει καταστήσει αυτή την αλλαγή πιο κοινωνικά αποδεκτή.

Αυξανόμενη ζήτηση για αποτρίχωση

Πολλοί άνδρες δηλώνουν ότι αισθάνονται άβολα με τις τρίχες στα πόδια τους. Ο διευθυντής της Gorilla Clinic, Ακιφούμι Φουνατσού, αναφέρει ότι έχει παρατηρήσει αύξηση των πελατών που ζητούν υπηρεσίες αποτρίχωσης, όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και από «κοινωνική ευγένεια» όταν φορούν σορτς. Οι άνδρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες προτιμούν να βλέπουν λιγότερες τρίχες στα πόδια τους, γεγονός που τους οδηγεί σε αναζητήσεις αποτρίχωσης.

Η αλλαγή στην εργασιακή ενδυμασία είχε ξεκινήσει το 2005 από την Γιούρικο Κόικε, όταν ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, με την καμπάνια «Cool Biz». Ο τότε πρωθυπουργός Τζουνίτσιρο Κοϊζούμι είχε συμμετάσχει στην εκστρατεία, εμφανιζόμενος δημόσια χωρίς σακάκι και γραβάτα.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ και νέα προϊόντα

Η Ιαπωνία, όπως και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, βιώνει θερμοκρασίες-ρεκόρ τους τελευταίους μήνες, ενώ οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν και την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να χρησιμοποιεί τον όρο «kokusho-bi», που σημαίνει «αφόρητα ζεστή ημέρα», για θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, επτά άνθρωποι πέθαναν στην Ιαπωνία από θερμοπληξία και 4.580 νοσηλεύτηκαν μέσα σε επτά ημέρες, από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου. Εκτός από την κατανάλωση νερού και τη χρήση κλιματισμού, οι κάτοικοι στρέφονται σε νέα προϊόντα για την αντιμετώπιση της ζέστης, όπως ρούχα με ενσωματωμένους ανεμιστήρες και φορητούς ανεμιστήρες.

Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της σταδιακής προσαρμογής του οργανισμού στις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς απαιτούνται αρκετές εβδομάδες για να συνηθίσει το σώμα τη ζέστη, ειδικά σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.