Έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν δύο φορές σε μία μέρα

Μία 36χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία περιγράφει την εφιαλτική της εμπειρία, καθώς καταγγέλλει ότι υπήρξε θύμα δύο απαγωγών μέσα σε μία μόνο ημέρα κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ιταλία. Η Στέφανι, που κατάγεται από τη Μελβούρνη, κατάφερε να διαφύγει και από τις δύο περιπτώσεις, ωστόσο το περιστατικό την έχει επηρεάσει τόσο ώστε να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για αγορά σπιτιού στη Σικελία.

Το ταξίδι στη Σικελία και η αρχική της πρόθεση

Η Στέφανι ταξίδεψε στην Ευρώπη τον Οκτώβριο με φίλους, αλλά αποφάσισε να παραμείνει μόνη της στη Σικελία μετά την επιστροφή τους στην Αυστραλία. Σκοπός της ήταν να ενημερωθεί για το πρόγραμμα πώλησης κατοικιών του 1 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην περιοχή Λο Στανιόνε, συμμετείχε σε μία συνάντηση kiteboarding, όπου γνώρισε έναν Ευρωπαίο ομογενή που προσφέρθηκε να την μεταφέρει στο επόμενο μπαρ.

Η πρώτη απαγωγή

Η απόσταση μέχρι το μπαρ ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο, αλλά ο οδηγός, σύμφωνα με την Στέφανι, απομακρύνθηκε από τη διαδρομή, αγνοώντας τις εκκλήσεις της να σταματήσει. «Μπήκα στο αυτοκίνητο και άρχισε να οδηγεί. Μετά από 300 ή 400 μέτρα είπε: “Ας δούμε αν αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει τα 160“. Τρομοκρατήθηκα. Άρχισα να τον παρακαλώ να σταματήσει, όμως όσο φώναζα τόσο πιο γρήγορα πήγαινε», περιέγραψε.

Η δραματική απόδραση

Μετά από περίπου 12 χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο μπήκε σε ένα περιφραγμένο συγκρότημα και ακινητοποιήθηκε. Έχοντας στείλει την τοποθεσία της στον εκπαιδευτή της στο kiteboarding, η Στέφανι βρήκε την ευκαιρία να διαφύγει. «Η πόρτα άνοιξε και έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Στη συνέχεια κρύφτηκα πίσω από ένα αντικείμενο για να δω αν με ακολουθούσε και διαπίστωσα ότι δεν ήταν πίσω μου», ανέφερε.

Φτάνοντας σε κοντινή πόλη, ζήτησε βοήθεια από έναν φύλακα ασφαλείας, ο οποίος τη μετέφερε πίσω στο ξενοδοχείο της. Ωστόσο, λίγο πριν φτάσουν, ο φύλακας σταμάτησε το αυτοκίνητο σε ένα σκοτεινό σημείο και της ζήτησε να χρησιμοποιήσει το κινητό της, με αποτέλεσμα να νιώσει και πάλι τον τρόμο. «Αυτό που μετέφρασε ήταν: “Τι πρόκειται να κάνεις για μένα επειδή σε πάω σπίτι;” και εκείνη τη στιγμή μου κόπηκαν τα πόδια», είπε.

Η δεύτερη απόδραση και οι συνέπειες

Περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα, η Στέφανι κατάφερε να βγει τρέχοντας από το όχημα και κρύφτηκε σε έναν αμπελώνα μέχρι να δει το αυτοκίνητο να απομακρύνεται. Στην επιστροφή της στο ξενοδοχείο, κρυβόταν κάθε φορά που έβλεπε φώτα από διερχόμενα αυτοκίνητα, καθώς είχε χάσει την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους.

Η εμπειρία αυτή την έχει σοκάρει και την έχει οδηγήσει να εγκαταλείψει, τουλάχιστον προσωρινά, το όνειρο της αγοράς ή ανακαίνισης σπιτιού στην Ιταλία. «Αυτό το όνειρο έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί, γιατί πλέον φοβάμαι να ταξιδεύω μόνη μου», δήλωσε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θεωρεί το πρόβλημα αυτό αποκλειστικά ιταλικό, καθώς έχει ακούσει και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στην Αυστραλία.

«Δυστυχώς, σε εμένα και σε πολλές φίλες μου έχουν συμβεί πολύ χειρότερα πράγματα εδώ, στην Αυστραλία. Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε άλλες χώρες», κατέληξε.