Καναδάς: Θρήνος για τους 10 νεκρούς στο Tumbler Ridge – Σοκ από την επίθεση σε λύκειο

Το ήρεμο πρωινό στην απομακρυσμένη πόλη Tumbler Ridge του Καναδά μετατράπηκε σε εφιάλτη την Τρίτη, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο τοπικό λύκειο, αφήνοντας πίσω του συνολικά 10 νεκρούς και περισσότερους από 25 τραυματίες. Η μικρή κοινότητα των 2.400 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Η αστυνομία (RCMP) αντίκρισε σκηνές χάους φτάνοντας στο Tumbler Ridge Secondary School. Έξι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η φρίκη επεκτάθηκε και εκτός του σχολικού συγκροτήματος, καθώς δύο ακόμη σοροί βρέθηκαν σε κοντινή κατοικία που οι αρχές πιστεύουν ότι συνδέεται άμεσα με το περιστατικό.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός εντός του σχολείου, με τις αρχές να εκτιμούν πως έθεσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Παρόλο που η ταυτότητά του έχει επιβεβαιωθεί, το όνομά του δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπλοκή και δεύτερου υπόπτου.

 

Η κατάσταση των τραυματιών παραμένει κρίσιμη:

  • Περισσότερα από 25 άτομα νοσηλεύονται στο τοπικό ιατρικό κέντρο.
  • Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, φέροντας τραύματα που απειλούν τη ζωή τους.
  • Περίπου 100 μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο, φέροντας το βάρος ενός ανείπωτου ψυχολογικού σοκ.

Η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας, Νίνα Κρίγκερ, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τα θύματα και τις οικογένειές τους, υποσχόμενη πλήρη στήριξη στην έρευνα. Το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας, καθώς η κοινότητα προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια σε μια από τις πιο σκοτεινές ημέρες στην ιστορία της επαρχίας.

