Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκαν με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα το 2023

Η Νέα Ζηλανδία αποχαιρέτισε το 2022 μια για πάντα και υποδέχτηκε το 2023 με εντυπωσιακό τρόπο.

Με σόου από φώτα πάνω από τη γέφυρα του Ώκλαντ και πυροτεχνήματα, όσοι βρίσκονταν στο σημείο αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά.

Auckland said goodbye to 2022 and becomes the first to welcome New Year 2023. #auckland #NewZealand #NewYearsEve #NewYear2023 pic.twitter.com/zMlFwumfG3

Πρώτοι γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους οι κάτοικοι στο μακρινό Κιριμπάτι, μια νησιωτική χώρα βορειοανατολικά της Αυστραλίας.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ θα είναι μία από τις πρώτες μεγάλες πόλεις παγκοσμίως που θα υποδεχθεί το νέο έτος και προετοιμάζεται για την πρώτη του Πρωτοχρονιά χωρίς περιορισμούς έπειτα από δύο χρόνια. Το lockdown στο τέλος του 2020 και η έξαρση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον στο τέλος του 2021 είχαν ωθήσει τις αρχές της Αυστραλίας να επιβάλουν περιορισμούς στις εορταστικές εκδηλώσεις. Πλέον τα μέτρα έχουν αρθεί, ενώ η χώρα έχει ανοίξει τα σύνορά της.

Δείτε την Πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ:

Sydney getting in early with New Year’s fireworks for 2023. The 9pm light show on Sydney Harbour is perfect for the younger revellers who have trouble staying up — and for the older ones, too, with the same problem! #2023NewYear #NewYearsEveLive #Australia pic.twitter.com/Lxg9l8khAI