Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στην Ευρώπη, το πρόσωπο της χρονιάς

Είναι το πρόσωπο της χρονιάς σύμφωνα με τους Financial Times και το περιοδικό Time. Παίρνει επίσης τα ηνία από τον Μάριο Ντράγκι ως ο πιο ισχυρός άνθρωπος στην Ευρώπη. Ο λόγος για τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που σύμφωνα με το Politico έχει αλλάξει την Ευρώπη.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι ζωντανός, θα συνεχίσει να κινεί την Ευρώπη προς την κατεύθυνση που θέλει», αναφέρει παρουσιάζοντας τον άνθρωπο που θεωρεί τον πιο ισχυρό στην Γηραιά ήπειρο αυτή τη στιγμή.

Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Ουκρανία δέχεται επίθεση από τη Ρωσία, υπενθυμίζει το Politico. Ωστόσο- συνεχίζει- αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά λόγω του ανθρώπου που βρίσκεται στη θέση του προέδρου.

«Ο Ζελένσκι είναι μια προσωπικότητα που η Ευρώπη όχι μόνο εμπιστεύεται, αλλά και θαυμάζει και ακολουθεί- σε αντίθεση με τους προηγούμενους προέδρους της Ουκρανίας. Απλώς δείτε πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες που χάνουν υποστήριξη (των πολιτών) στις δημοσκοπήσεις τρέχουν στο Κίεβο για μια φωτογραφία με τον 44χρονο με το εμβληματικό πλέον μπλουζάκι του σε πράσινο χρώμα της ελιάς. Οι πολιτικοί λαχταρούν να τους δουν στο πλευρό του».

Σύμφωνα με το Politico, αυτό που έχει κάνει καλά ο Ζελένσκι είναι να πείσει την υπόλοιπη Ευρώπη ότι το μέλλον της είναι συνδεδεμένο με το μέλλον της Ουκρανίας, «κάτι που λίγοι πίστευαν πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο».

Συνοψίζοντας τις αρετές του Ουκρανού προέδρου αναφέρει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και την ρητορική του, «που εκφράζει με ξεκάθαρους όρους τη μοχθηρία του ρωσικού καθεστώτος εναντίον του οποίου πολεμά, διαλύοντας την πίστη στην Ευρώπης -ιδιαίτερα στο Βερολίνο και το Παρίσι- ότι η Μόσχα μπορεί να είναι εταίρος».

«Η έξυπνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των παραδοσιακών μέσων και των δυτικών πολιτιστικών θεσμών από τον Ζελένσκι (με εμφανίσεις στα βραβεία Grammy ή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών) μετέφεραν με σπλαχνικό τρόπο τον πόλεμο στη Δύση, πείθοντας τους ηγέτες και το κοινό ότι η μάχη του είναι επίσης δική τους» αναφέρει το Politico καταλήγοντας πως όλα αυτά του έχουν εξασφαλίσει την εξουσία να πιέζει την Ευρώπη να κάνει αυτό που θέλει.

«Αν θέλει όπλα, τα παίρνει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής της Γερμανίας. Αν θέλει κυρώσεις, τις παίρνει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη περνάει μια ενεργειακή κρίση και έναν σκληρό χειμώνα με τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη. Είτε πρόκειται για σπόρους, είτε για φορτηγά για τη μεταφορά της παραγωγής σιτηρών της Ουκρανίας είτε για μηδενικούς δασμούς, τα αιτήματα υπογράφονται γρήγορα. Κατάφερε μάλιστα να σπάσει το φραγμό σχετικά με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει παγώσει από το 2013. Τον Ιούνιο, οι ηγέτες της ΕΕ έβαλαν την Ουκρανία στον δρόμο της ένταξης».

Ειρήνη στην Ουκρανία τον επόμενο χρόνο;

Μιλώντας με αφορμή τον τίτλο του πιο ισχυρού ανθρώπου στην Ευρώπη, ο Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι προσβλέπει σε «καιρό ειρήνης» για τη χώρα του το επόμενο έτος. Την ίδια μέρα που ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωνε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια «μακροπρόθεσμη διαδικασία».

«Πιστεύω ότι οι Ουκρανοί θα έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή και την επόμενη χρονιά, αλλά σε καιρό ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι. «Ο ουκρανικός στρατός, που μας προστατεύει όλους στα πεδία των μαχών του, είναι το Νο. 1», πρόσθεσε, ευχαριστώντας «όλους τους φίλους μας στην Ευρώπη που μας βοηθούν να διατηρήσουμε τη σταθερότητα» και «να βοηθάμε εκατομμύρια να ζήσουν σε αυτή τη φοβερή περίοδο».

Πούτιν ο «ονειροπόλος»

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν απουσιάζει από την λίστα του Politico, το οποίο τον συμπεριλαμβάνει στην ομάδα των Ονειροπόλων της Ευρώπης.

«Το όνειρο του Βλαντίμιρ Πούτιν για μια μεγαλύτερη Ρωσία είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί. Η πλήρης επίθεσή του στην Ουκρανία άρχισε να καταρρέει σχεδόν τόσο γρήγορα όσο ξεκίνησε. Παρόλο που ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στον ορισμό του για τη σύγκρουση ως ”ειδική στρατιωτική επιχείρηση” με στόχο να καθαρίσει την Ουκρανία από τους ”Ναζί”, τα στρατεύματα που απείλησαν για λίγο το Κίεβο μετά βίας αντέχουν στα ανατολικά της χώρας», αναφέρει εκτιμώντας πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί λόγω της επιμονής του Πούτιν στην νίκη.

«Άλλοι θα περιόριζαν τις απώλειές τους και θα υποχωρούσαν, αλλά το πείσμα του Πούτιν σημαίνει ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να συνεχιστεί. Για την Ευρώπη, αυτό θα συνεχίσει να σημαίνει αχαλίνωτο πληθωρισμό, υψηλές τιμές ενέργειας, ελλείψεις λιπασμάτων και ελλείψεις φυσικού αερίου που θα ασκήσουν πίεση στην οικονομία και το πολιτικό σύστημα. Η αδυναμία του Πούτιν να πραγματοποιήσει το όνειρό του δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει να είναι εφιάλτης για τους γείτονές του».

We named Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy the most powerful person in Europe on our annual #POLITICO28 list: https://t.co/3GbpsjydrE



Speaking in a pre-recorded video at the list's unveiling tonight, he predicted "peacetime" for his country in 2023.



This is his message: pic.twitter.com/3gqfatxJNg