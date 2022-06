ΗΠΑ: Εννιάχρονο κορίτσι δέχτηκε άγρια επίθεση από πούμα ενώ έκανε κάμπινγκ με τους γονείς του

Ένα κοριτσάκι 9 ετών που έκανε κάμπινγκ στην Πολιτεία Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, δέχτηκε επίθεση από πούμα, ανέφερε ο θείος της μικρής που ξεκίνησε διαδικτυακό έρανο για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας της.

Σύμφωνα με άρθρο στο newsbeast.gr η εξαιρετικά σπάνια επίθεση έγινε το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που η Λίλι έκανε κάμπινγκ μαζί με την οικογένειά της, ανέφερε ο θείος της, ο Άλεξ Μάντσεβιτς, στον ιστότοπο συμμετοχικής χρηματοδότησης GoFundMe.

«Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, φέροντας πολλά τραύματα στο πάνω μέρος του κορμού και στο πρόσωπο», υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και την Δευτέρα συνήλθε από το κώμα «έχοντας πλήρη συνείδηση τι της συνέβη», γράφει ο Μάντσεβιτς.

Ο θείος έκανε έκκληση στους χρήστες να βοηθήσουν ώστε να καλυφθούν τα νοσήλια. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες του κοριτσιού στο κρεβάτι του νοσοκομείου, με το πρόσωπο γεμάτο πληγές και γδαρσίματα.

Από το 1924 μόλις 20 άνθρωποι έχουν δεχτεί την επίθεση πούμα στην Ουάσινγκτον και δύο από αυτούς πέθαναν, σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας της πανίδας της Πολιτείας.

Wildlife officials say cougars normally keep to themselves. An autopsy is in progress on the animal that attacked the girl so that experts can determine why the big cat was so agitated. https://t.co/5N3geffuY3