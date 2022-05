Ευλογιά των πιθήκων: Το Βέλγιο παίρνει επίσημα μέτρα - Υποχρεωτική καραντίνα 21 ημερών σε όσους νοσούν

Το Βέλγιο είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που επιβάλλει υποχρεωτική καραντίνα για την ευλογιά των πιθήκων.

Παρ' ότι έχουν εντοπιστεί μόλις τρία κρούσματα, οι υγειονομικές αρχές της χώρας αποφάσισαν να επιβάλλουν υποχρεωτική καραντίνα 21 ημερών σε όσους βγαίνουν θετικοί στην ασθένεια.



Στο Βέλγιο υπήρξε ένα έξαρση που συνδέεται με ένα φεστιβάλ φετίχ ομοφυλοφίλων που ονομάζεται «Darklands», όπου τρεις συμμετέχοντες βρέθηκαν θετικοί.

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι «υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι ο ιός έχει εισαχθεί από επισκέπτες από το εξωτερικό στο φεστιβάλ μετά από πρόσφατα κρούσματα και σε άλλες χώρες».

Κυκλοφόρησαν προειδοποιητικές πληροφορίες από την κυβέρνηση οι οποίες αναφέρουν ότι όσοι έχουν μολυνθεί θα έπρεπε να απομονωθούν για τρεις εβδομάδες και να αποφύγουν οποιαδήποτε σωματική σεξουαλική επαφή.

Belgium become first country to introduce compulsory monkeypox quarantine https://t.co/tnrjQ1Z1dO pic.twitter.com/2n8K2ccDqY