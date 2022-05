Έλον Μασκ: Τα παζάρια για το Twitter, οι ψεύτικοι λογαριασμοί και η προκλητική απάντησή του

Σε παζάρια για τα χρήματα που θα δώσει για το Twitter με όχημα τον αριθμό των ψεύτικων λογαριασμών φαίνεται ότι έχει μπει ο Έλον Μασκ προκαλώντας ερωτήματα για το αν τελικά το deal θα προχωρήσει ή θα επιβληθεί η ρήτρα σε βάρος του που προβλέπεται από την αρχική συμφωνία.

Όπως αναφέρει το newsbomb.gr μιλώντας σε συνέδριο στο Μαϊάμι ο Μασκ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζητήσει να πληρώσει λιγότερα χρήματα ανά μετοχή λέγοντας ότι αυτό δεν έχει αποκλειστεί ενώ έχει ήδη ανακοινώσει ότι το κλείσιμο της συμφωνίας έχει παγώσει.

«Πραγματικά όλα εξαρτώνται από αρκετές μεταβλητές. Περιμένω ακόμα μια λογική εξήγηση για τον αριθμό των ψεύτικων ή spam λογαριασμών στο Twitter και η εταιρεία δεν μας την δίνει. Μου φαίνεται περίεργο αυτό» πρόσθεσε, σύμφωνα με τους Financial Times, o Μασκ στην ίδια εκδήλωση.

Το Twitter στα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματά του έχει υποστηρίξει ότι είναι λιγότεροι από 5% οι ψεύτικοί ή spam λογαριασμοί στην πλατφόρμα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla να υποστηρίζει ότι μπορεί να πρόκειται για «λάθος υπολογισμό».

Νομικοί κύκλοι αμφιβάλλουν αν ο Έλον Μασκ μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία εξαγοράς του Twitter με επιχείρημα τους ψεύτικους λογαριασμούς – υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία περιλαμβάνει αποζημίωση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων αν ο Μασκ αποχωρήσει από αυτή.

Την ίδια ώρα οι σχέσεις του δισεκατομμυριούχου με τα στελέχη του Twitter έφτασαν σε νέα χαμηλά επίπεδα με τον ίδιο να χρησιμοποιεί ένα emoji που συμβολίζει ακαθαρσίες κατά τη διάρκεια διαδικτυακού διαλόγου με τον Παράγκ Αγκραουάλ τον σημερινό επικεφαλής του Twitter.

O Αγκραουάλ στις αναρτήσεις του υποστήριζε ότι ο εντοπισμός και η διαχείριση spam λογαριασμών είναι μια «δυναμική διαδικασία» που απαιτεί μια συνεχή μάχη «με δύσκολο να εντοπιστούν» ηθοποιούς.

Η τελευταία του ανάρτηση οδηγούσε σε έναν υπερσύνδεσμο σχετικά με τους ψεύτικους λογαριασμούς σημειώνοντας ότι το Twitter έχει συζητήσει ήδη με τον Μασκ για το θέμα και περιμένει να συνεχίσει την ίδια συζήτηση, ανάρτηση στην οποία ο Mr Tesla απάντησε με το επίμαχο emoji αλλά και με μια ερώτηση για το πώς οι διαφημιζόμενοι γνωρίζουν τι εισπράττουν για τα χρήματα που επενδύουν τονίζοντας ότι «αυτό είναι δομικό για την οικονομική υγεία του Twitter».

Unfortunately, we don’t believe that this specific estimation can be performed externally, given the critical need to use both public and private information (which we can’t share). Externally, it’s not even possible to know which accounts are counted as mDAUs on any given day.