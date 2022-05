Ισραήλ: Ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις Λαβρόφ ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απολογήθηκε για τις δηλώσεις του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες.

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον ρώσο ηγέτη, ο Μπένετ είπε ότι έκανε δεκτή τη συγγνώμη του Πούτιν, τον οποίο ευχαρίστησε επειδή ξεκαθάρισε τη θέση του.

Ο Ναφτάλι Μπένετ ανέφερε επίσης ότι ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την εκκένωση του πολιορκημένου εργοστασίου χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι διατύπωσε το συγκεκριμένο αίτημα ύστερα από την επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Μπένετ, ο Πούτιν υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει έναν «ανθρωπιστικό διάδρομο» για την απομάκρυνση των αμάχων.

