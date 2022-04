Καταλάβαμε τη Μαριούπολη, λένε οι Ρώσοι – Η αντίδραση του Πούτιν και η εντολή για το Azovstal

Τον πλήρη έλεγχο της Μαριούπολης ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με δηλώσεις του στο πρακτορείο Interfax.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας ισχυρίζεται ότι κατέλαβε την πόλη-λιμάνι και ότι το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, όπου αμύνονταν οι τελευταίο Ουκρανοί μαχητές «είναι ασφαλώς αποκλεισμένο».

Shoigu tells Putin Mariupol has been taken. Only around 500 Ukrainian fighters remain holding out in the Azovstal plant, he says pic.twitter.com/m1owfXdYTJ