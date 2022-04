Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Ακούσαμε τεράστια ψέματα για τους στρατιώτες μας

Η Ρωσία απομάκρυνε «600.000 ανθρώπους» από την Ουκρανία, οι οποίοι δεν έφυγαν «καταναγκαστικά ούτε απήχθησαν» όπως ισχυρίζεται η Δύση, δήλωσε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Ρώσος πρεσβευτής Βασίλι Νεμπένζια.

«Δεν ήρθαμε στην Ουκρανία για να κατακτήσουμε εδάφη», είπε επίσης, αμφισβητώντας και πάλι τις κατηγορίες για φρικαλεότητες του ρωσικού στρατού.

«Ακούσαμε για άλλη μια φορά ένα τεράστιο αριθμό ψεμάτων για Ρώσους στρατιώτες και στρατιωτικούς», πρόσθεσε.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, σχολιάζοντας υλικό από την Μπούκα, είπε ότι «μόνο οι ερασιτέχνες μπορούν να πιστέψουν» την ερμηνεία που δίνουν τα δυτικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Προσοχή σκληρές εικόνες στο βίντεο

Sensitive content

Zelenskyy showed the UN Security Council an undeniable evidence of atrocities.#Bucha #BuchaMasacre #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/dagBzkSbYK