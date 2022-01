Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν: 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS), με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 41 χιλιόμετρα ανατολικά της επαρχίας Μπαντγίς, δυτικά του Αφγανιστάν, με εστιακό βάθος 18,8 χιλιομέτρων.

«Τα θύματα πέθαναν όταν κατέρρευσαν οι στέγες των κατοικιών τους στην περιοχή Qadis στη δυτική επαρχία Μπαντγίς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης» συμπλήρωσε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι στα θύματα περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά.

Το Αφγανιστάν πλήττεται ήδη από μια ανθρωπιστική καταστροφή, η οποία επιδεινώθηκε από την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι δυτικές χώρες πάγωσαν τη διεθνή βοήθεια και την πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο εξωτερικό.

Το Qadis είναι μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από μια καταστροφική ξηρασία, ενώ ελάχιστη ήταν η διεθνής βοήθεια που έλαβε τα τελευταία 20 χρόνια.

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, ειδικά στην οροσειρά Χίντου Κους, η οποία βρίσκεται κοντά στη συμβολή της ευρασιατικής και της ινδικής τεκτονικής πλάκας.

Το 2015, σχεδόν 280 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ με επίκεντρο την οροσειρά έπληξε τη Νότια Ασία, με το μεγαλύτερο μέρος των θανάτων στο Πακιστάν.

