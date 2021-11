Ένοπλος άνοιξε πυρ στην Ιερουσαλήμ – Νεκρός ο δράστης

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δύο πολίτες και δύο αστυνομικούς στην Ιερουσαλήμ. Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Όπως αναφέρει το jerusalempost, η επίθεση έγινε από δύο άνδρες. Ο ένας είχε ένα αυτόματο όπλο και ο άλλος μαχαίρι. Ο άνδρας με το μαχαίρι κατάφερε να ξεφύγει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

