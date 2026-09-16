Στο πρόσωπο του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κ. Κομιανός, στον οποίο η Ιωάννα Γάκα έστειλε φωτογραφία του ερμηνευτή χωρίς τις αισθήσεις του, επιβεβαίωσε τη συνεργασία του με την κατηγορούμενη γιατρό και τις συναντήσεις του με τον τραγουδιστή. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι γιατρός, αλλά υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής, ενώ προανήγγειλε νομικές ενέργειες εναντίον όσων τον παρουσιάζουν ως ιατρό.

Ο υπνοθεραπευτής και η εμπλοκή του στην υπόθεση

Ο Νάσος Κομιανός είναι ο άνθρωπος στον οποίο η Ιωάννα Γάκα έστειλε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεικονιζόταν ξαπλωμένος με το κεφάλι του γερμένο προς τα δεξιά και τα μάτια του κλειστά. Οι εικόνες αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδεύονταν από το μήνυμα «όλα καλά» και μία καρδιά. Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ότι γνωρίζεται με την κα Γάκα και ότι είχε επαγγελματική σχέση μαζί της.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν είναι γιατρός, αλλά υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής, καθώς και αναδρομέας-θεραπευτής. Διευκρίνισε ότι η μαρτυρία του αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της διερεύνησης της υπόθεσης, καθώς θεώρησε ότι πρέπει να συμβάλλει με τον τρόπο του και να δώσει την κατάθεσή του.

Οι συναντήσεις με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Νάσος Κομιανός είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο οποίος συνέβη την Τετάρτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ουδέτερο χώρο, όπου ξεκίνησαν να λαμβάνουν το ιστορικό του τραγουδιστή. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε.

Οι δύο άνδρες είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη, με το νέο ραντεβού να έχει προγραμματιστεί αμέσως μετά την επίσκεψη του Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου τελικά κατέληξε. Ο κ. Κομιανός διευκρίνισε ότι δεν ήταν εκείνος που έφερε σε επαφή τον τραγουδιστή με την κα Γάκα, ούτε η ίδια τον σύστησε στον Μαζωνάκη.

Η κατάθεση στον ανακριτή και οι νομικές ενέργειες

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός προσήλθε στον ανακριτή, δηλώνοντας ότι είχε μόλις επιστρέψει από εκεί και ότι έχει ήδη προγραμματιστεί η κατάθεσή του για την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. «Έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Έχω κανονίσει ραντεβού και επικοινωνία. Θα καταθέσω όλη την μαρτυρία μου εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κομιανός αναφέρθηκε εκτενώς στις αναφορές που τον παρουσιάζουν ως γιατρό, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες. «Θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής. Αυτό δηλώνω και αυτό είμαι κι αυτό κάνω», τόνισε. Επίσης, πρόσθεσε ότι θα αρχίσει να γράφει και θα «φάνε» μηνύσεις κατευθείαν τα κανάλια που χρησιμοποιούν τη λέξη «γιατρός» μπροστά από το όνομά του, καθώς αυτό αποτελεί αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.

Η σχέση με την Ιωάννα Γάκα και οι φωτογραφίες

Ο Νάσος Κομιανός δήλωσε ότι έχει συνεργαστεί με την κατηγορούμενη γιατρό στο παρελθόν. Οι φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη, στις οποίες απεικονίζεται με τα μάτια κλειστά, τραβήχτηκαν από τη γιατρό στις 14:43 και στις 14:44, ενώ η πλασμαφαίρεση ήταν σε εξέλιξη. Ο κ. Κομιανός εκτίμησε ότι στις φωτογραφίες που έλαβε, ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός. «Είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία. Κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είναι γιατρός για να το επιβεβαιώσει, αλλά ότι γιατρός τον διαβεβαίωσε ότι ήταν ζωντανός.

Σχετικά με τον λόγο που του έστειλε η κα Γάκα τη φωτογραφία, ο υπνοθεραπευτής δήλωσε ότι δεν μπορεί να τον αποκαλύψει πριν καταθέσει στον ανακριτή. Ξεκαθάρισε ότι η αποστολή της φωτογραφίας «δεν έγινε για να τη βοηθήσω, δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα». Επίσης, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης της κας Γάκα για χρόνια, τουλάχιστον από το 2015.

Το προφίλ του Νάσου Κομιανού

Ο Νάσος Κομιανός αυτοπροσδιορίζεται ως πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής. Έχει αναπτύξει μία δική του μεθοδολογία ύπνωσης, την οποία ονομάζει «Υπνοσκόπηση». Ο κ. Κομιανός διαχωρίζει τη δουλειά του από την κλασική υπνοθεραπεία, όπου ο θεραπευόμενος είναι παθητικός και δέχεται εντολές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της μεθόδου του είναι να οδηγήσει τον θεραπευόμενο πίσω στον χρόνο, στην παιδική ηλικία ή ακόμα και σε «προηγούμενες ζωές», προκειμένου να εντοπιστεί το γεγονός που προκάλεσε ένα σημερινό πρόβλημα. Ο κ. Κομιανός ολοκλήρωσε σπουδές στην Ψυχολογία στις ΗΠΑ, αλλά στην Ελλάδα δεν έλαβε την κρατική άδεια του κλινικού ψυχολόγου. Τονίζει το πάθος του για την «Ψυχολογία του Βάθους» και την εξερεύνηση του ανθρώπινου ασυνειδήτου, αυτοπροσδιοριζόμενος ως ερευνητής θεμάτων που αφορούν τη δομή της ανθρώπινης συνείδησης, τη μετενσάρκωση, τις εμπειρίες της ψυχής και τη μετά θάνατον ζωή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos