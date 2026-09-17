Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ επιμένει παρά τις εξαγγελίες

Η επιμονή της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζει να εξανεμίζει το οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου μήνα. Οι ανατιμήσεις πλήττουν καίρια τη διατροφική αλυσίδα, παρά τις προσπάθειες του υπουργείου Ανάπτυξης να συγκρατήσει το κύμα με μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια πολύ πιο σκληρή πραγματικότητα για το καλάθι του νοικοκυριού.

Ο πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον Αύγουστο του 2026, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8%. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις που παρατηρούνται στα τρόφιμα και την ενέργεια, επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

Οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά διατροφής και προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας καταγράφουν επιβαρύνσεις που στραγγαλίζουν τον προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ετήσια αύξηση 14,3% στην τιμή του μοσχαριού, ενώ το αρνί και το κατσίκι σημείωσαν άνοδο 12,4%.

Ειδικότερες αυξήσεις σε βασικά είδη

Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών και των αυγών, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,9%. Ιδιαίτερα τα προϊόντα ειδικής διατροφής, όπως τα πρωτεϊνούχα, τα φυτικά ροφήματα και τα γιαούρτια χαμηλών λιπαρών, διατηρούν διψήφιες αυξήσεις σε βάθος διετίας, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά όσους τα εντάσσουν στην καθημερινή τους διατροφή.

Το ψωμί και τα δημητριακά συνεχίζουν την ανηφορική τους τροχιά, καταγράφοντας αύξηση 1,2%, επιβαρύνοντας έτσι το κόστος του καθημερινού τραπεζιού. Επιπλέον, κατηγορίες προϊόντων προσωπικής υγιεινής, όπως τα χαρτικά, τα αφρόλουτρα και τα βρεφικά είδη, σημείωσαν μεσοσταθμική άνοδο τιμών περίπου 4,5%.

Ρεκόρ τζίρου και η περιορισμένη επίδραση των εκπτώσεων

Την ίδια περίοδο, τα στοιχεία της Circana και του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) δείχνουν ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ. Αυτή η αύξηση της αξίας των πωλήσεων τροφοδοτείται από τις υψηλές τιμές των προϊόντων και όχι από την αύξηση του όγκου των αγορών από τους καταναλωτές.

Από τα τέλη Αυγούστου, η κυβέρνηση προβάλλει μειώσεις τιμών έως 20%-25% σε επιλεγμένα προϊόντα. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών επισημαίνουν ότι το πραγματικό όφελος στο συνολικό μηνιαίο καλάθι περιορίζεται σε μόλις 6,5% έως 7%. Αυτό συμβαίνει διότι οι μειώσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων (barcodes) και όχι το σύνολο της αγοράς.

Η στροφή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και η κερδοφορία

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, τα νοικοκυριά καταφεύγουν αναγκαστικά στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label), τα οποία έχουν πλέον ξεπεράσει το 26% του συνολικού μεριδίου της αγοράς. Η στροφή αυτή αποτελεί ένδειξη της πίεσης που δέχονται οι καταναλωτές.

Η απόκλιση ανάμεσα στους φουσκωμένους τζίρους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και την υποχώρηση του όγκου των αγορών αποδεικνύει ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως «όχημα» συντήρησης υψηλής κερδοφορίας. Με αυτόν τον τρόπο, το βάρος των ανατιμήσεων μετακυλίεται αποκλειστικά στον καταναλωτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki