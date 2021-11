Τέξας: Άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται - Τραγωδία σε μουσικό φεστιβάλ του Τράβις Σκοτ. Νεκροί και τραυματίες

Τραγωδία σε συναυλία του Τράβις Σκοτ στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld, που έγινε στο Χιούστον του Τέξας.

Άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται αναίσθητοι και η αναταραχή κλιμακώθηκε μέχρι τις 9:38 μ.μ., όταν σημειώθηκε ένα επεισόδιο με μαζικά θύματα, ανέφεραν οι Αρχές.

Βίντεο έδειχναν ανθρώπους να χορεύουν δίπλα σε αναίσθητους ανθρώπους που βρισκόταν στο έδαφος.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι το πλήθος άρχισε να κινείται προς την σκηνή, προκλήθηκε πανικός και αρκετοί τραυματίστηκαν. 11 θεατές υπέστησαν καρδιακή προσβολή

Όλα συνέβησαν μεμιάς. Έμοιαζε να συνέβησαν όλα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Λάρι Σάτεργουαϊτ. «Ξαφνικά είχαμε ανθρώπους στο έδαφος με κάποιου είδους καρδιακή προβολή ή κάποιου είδους ιατρικό επεισόδιο», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίσθηκαν κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld χθες, Παρασκευή, στο Χιούστον του Τέξας, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις αρχές.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα) δεν είχε γίνει ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη, πόσοι είναι οι τραυματίες ούτε πώς τραυματίσθηκαν, μετέδωσε δίκτυο που συνεργάζεται με το ABC News.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χιούστον είχε ανακοινώσει νωρίτερα με μήνυμά της στο Twitter πως έχει σπεύσει επιτόπου κοντά στο πάρκο NRG αφού έλαβε πληροφορίες για τραυματισμούς πολιτών.

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU

At least 8 dead in ‘mass casualty event’ at Travis Scott Astroworld concert



At least eight people died and scores more were injured during opening night of rapper Travis Scott’s Astroworld music festival in Texas Friday, authorities said. pic.twitter.com/T9ag8GksdS

Travis Scott's #AstroWorld Festival in Houston, Texas turns deadly. The music concert has been canceled for Saturday.



- 8 people dead

- 23 hospitalizations

- 300 people treated

- around 50K people compressed the stage, people began to panic,“fall out” and become unconscious. pic.twitter.com/xhheassfrJ

