Κλιματική αλλαγή: Ο πλανήτης οδεύει προς ένα αχαρτογράφητο έδαφος

Τα χρόνια από το 2015 ως το 2021 θα καταγραφούν ως τα επτά θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν να υπάρχουν αρχεία, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) και προειδοποίησε ότι ο πλανήτης οδεύει προς ένα "αχαρτογράφητο έδαφος".

Η προκαταρκτική έκθεση του WMO για την κατάσταση του κλίματος, η οποία παρουσιάζεται καθώς ξεκινάει η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα COP26, γράφει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απειλεί με μακροπρόθεσμες συνέπειες τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Βασισμένη σε στοιχεία από τους πρώτους 9 μήνες του χρόνου η έκθεση αναφέρει ότι το 2021 ήταν πιθανόν μεταξύ της πέμπτης και έβδομης θερμότερης χρονιάς που έχει καταγραφεί παρά τις ψυχρές επιπτώσεις από το φαινόμενο Λα Νίνια που προκάλεσε πτώση θερμοκρασιών στις αρχές του χρόνου.

"Από τα βάθη των ωκεανών μέχρι τις κορυφές των βουνών, από τους παγετώνες που λιώνουν μέχρι τα ασταμάτητα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οικοσυστήματα και οι κοινότητες σε όλο τον κόσμο καταστρέφονται", αναφέρει ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με την έκθεση.

Ο ίδιος τονίζει ότι η COP26 που θα διαρκέσει δύο εβδομάδες θα "πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη".

Ο WMO διαπίστωσε ότι η μέση θερμοκρασία για το 2021 ήταν περίπου 1,09 βαθμοί Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Και η μέση θερμοκρασία κατά την τελευταία 20ετία (2002-2021) για πρώτη φορά ξεπέρασε το συμβολικό ανώτατο όριο του ενός βαθμού Κελσίου πάνω από τα επίπεδα του 19ου αιώνα όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν να καίνε ορυκτά καύσιμα σε βιομηχανική κλίμακα.

Αυτό "θα επικεντρώσει το μυαλό των συμμετεχόντων στην COP26 στο να επιδιώξουν να περιοριστεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας εντός των ορίων που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι πριν από έξι χρόνια", λέει ο Στίβεν Μπέλτσερ, επικεφαλής επιστήμονας στη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 οι χώρες συμφώνησαν να περιοριστεί η υπερθέρμανση "αρκετά κάτω" από τους δύο βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και -ει δυνατόν- στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Έκτοτε ο κόσμος έχει βιώσει τεράστιες καιρικές καταστροφές, περιλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών στη Σιβηρία και την Αυστραλία, στον σφοδρότερο καύσωνα των τελευταίων χιλίων ετών στη Βόρειο Αμερική, στις ακραίες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμμένες πλημμύρες στην Ασία, την Αφρική, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

"Η νέα συνθήκη είναι τα ακραία φαινόμενα. Υπάρχουν όλο και περισσότερες επιστημονικές ενδείξεις ότι κάποια από αυτά φέρουν τη σφραγίδα της προκληθείσας από τον άνθρωπο κλιματικής αλλαγής", λέει ο γγ του WMO Πέτερι Τάλας.

