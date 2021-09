Τα τελευταία λόγια 20χρονης προτού φύγει από κορονοϊό: Μαμά δεν θέλω να πεθάνω

Έπρεπε να τη διασωληνώσουν και λίγο πριν, το τελευταίο πράγμα που είπε σε εμένα ήταν: Μαμά, δεν θέλω να πεθάνω.

Και εγώ της υποσχέθηκα ότι θα είναι μια χαρά. Αυτή είναι η τελευταία συζήτηση που είχα μαζί της

Ραγίζει καρδιές η μητέρα μιας 20χρονης που έχασε τη ζωή της από κορονοϊό. Η γυναίκα από το Άινταχο των ΗΠΑ είπε σε δηλώσεις της ότι το τελευταίο πράγμα που της είπε η κόρη της προτού διασωληνωθεί και μπει σε κώμα λόγω της COVID-19: Μαμά, δεν θέλω να πεθάνω.

Η Summer Carr δήλωσε στο κανάλι KTVB ότι διαβεβαίωσε την κόρη της, Cleo Shepherd, πως θα επιβίωνε. Τη Δευτέρα, η νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή.

Η Shepherd ζούσε στο Όρεγκον και εργαζόταν ως δασκάλα σε παιδικό σταθμό. Κόλλησε κορονοϊό πριν από δύο εβδομάδες και νοσηλεύτηκε.

Η μητέρα της αρνήθηκε να αποκαλύψει αν η κόρη της είχε εμβολιαστεί, λέγοντας ότι δεν αισθανόταν άνετα να συζητήσει αυτό το θέμα.

Νεκρή 20χρονη από κορονοϊό: «Ήταν 20 ετών και γεμάτη ζωή. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί»



Η Shepherd αρχικά νοσηλεύτηκε στο Όρεγκαν για να μεταφερθεί στη συνέχεια στο Saint Alphonsus στο Άινταχο.

«Ήταν 20 ετών και γεμάτη ζωή», είπε η Carr. «Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Άινταχο είναι μια από τις πολιτείες με τα χειρότερα ποσοστά όσον αφορά τα νέα κρούσματα κορονοϊού.

Σχεδόν όλες οι νέες περιπτώσεις νόσησης με COVID-19, οι νοσηλείες και οι θάνατοι καταγράφονται μεταξύ ανεμβολίαστων κατοίκων, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη.

Στη διάρκεια της θεραπείας της, η 20χρονη έπαθε πνευμονία, η οποία οδήγησε σε νεφρική ανεπάρκεια την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρει η Daily Mail.

«Έπρεπε να τη διασωληνώσουν και λίγο πριν, το τελευταίο πράγμα που είπε σε εμένα ήταν: Μαμά, δεν θέλω να πεθάνω», είπε η μητέρα. «Και εγώ της υποσχέθηκα ότι θα είναι μια χαρά. Αυτή είναι η τελευταία συζήτηση που είχε μαζί της».

Η Carr, με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε την κόρη της ως «την πιο καλή ψυχή», η οποία αγαπούσε τα παιδιά.

Η οικογένεια δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την κηδεία της 20χρονης. «Αυτό ήταν τελείως απρόσμενο και δεν έχει χρειαστεί ποτέ ξανά να ζητήσουμε βοήθεια, αλλά τη χρειαζόμασταν τώρα περισσότερο από ποτέ», σύμφωνα με τη μητέρα.

'Mama, I don't want to die': Haunting final words of 20-year-old COVID patient before she died https://t.co/YpKmcursE1