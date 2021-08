Όλες οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Η μεγάλη ήττα και ο αιφνιδιασμός των Αμερικανών

Μία εικόνα με περίπου 600 Αφγανούς πολίτες σε αεροπλάνο κάνει, τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο, οι άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα για να σωθούν από το φονταμενταλιστικό καθεστώς των Ταλιμπάν.

Στην New York Post αναφέρεται ότι εκατοντάδες Αφγανοί έτρεξαν προς την ράμπα του C-17 Globemaster III και μπήκαν στο μεγάλο διαμέρισμα φορτίου του αεροσκάφους. Το πλήρωμα αποφάσισε να αφήσει τους πρόσφυγες να παραμείνουν και να μεταφερθούν στο Κατάρ, όπου ήταν ο προορισμός του αεροσκάφους.

Από το Αφγανιστάν δεν έχουν τέλος οι εικόνες χάους. Στο αεροδρόμιο της Καμπούλ χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να μπουν σε αεροσκάφη και να φύγουν από τη χώρα, μετά την επέλαση των Ταλιμπάν.Το πρωί της Τρίτης, 17 Αυγούστου, άρχισαν να απογειώνονται αεροσκάφη με διπλωμάτες και πολίτες, σύμφωνα με το Ρόιτερς και οι εικόνες από την Καμπούλ είναι συγκλονιστικές. Αφγανοί κρέμονται από φυσούνες αεροπλάνων ή σκαρφαλώνουν πάνω στα αεροσκάφη που είναι έτοιμα να απογειωθούν/

