Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απελευθερώνουν ισλαμιστές από φυλακή της Καμπούλ

Ταλιμπάν να απελευθερώνουν βαρυποινίτες ισλαμιστές από φυλακή της Καμπούλ, σύμφωνα με τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Πρόκειται για , βαρυποινίτες που έχουν κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε ισλαμιστικές οργανώσεις από την μεγαλύτερη φυλακή του Αφγανιστάν, Pul- e- Charki στην Καμπούλ.

Prisoners departing from Kabul jails after being released by the Taliban. #Afghanistan pic.twitter.com/o2vaYwTnn6

— Anchorman30 (@robertanchor) August 15, 2021

Taliban frees prisoners in Bagram and Pul-e-Charkhi prisons pic.twitter.com/fzQoDYGIZB

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 15, 2021