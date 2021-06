Ο Μόρτεν και ο Άντερς Μπόεζεν: Τα αδέρφια που χάρη σε αυτούς ο Έρικσεν είναι σήμερα ζωντανός

Ο Μόρτεν και ο Άντερς Μπόεζεν είναι αδέρφια και χάρη σε αυτούς ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι σήμερα ζωντανός.

Σοκαρισμένος παρακολουθούσε ολόκληρος ο πλανήτης τον Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει στον αγώνα της Δανίας με την Φινλανδία.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, στον οποίο έγινε τεχνητή αναπνοή, κατάφερε να γλιτώσει από του χάρου τα δόντια, χάρη στις γρήγορες κινήσεις του ιατρικού επιτελείου της εθνικής Δανίας,Οι γιατροί Μόρτεν και Άντερς Μπόεζεν αντέδρασαν έγκαιρα και για περίπου 13 λεπτά ήταν πάνω από τον Κρίστιαν Έρικσεν κάνοντάς του ηλεκτροσόκ και χρησιμοποιώντας και απινιδωτή για να τον κρατήσουν στη ζωή προτού διακομισθεί σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Οι δυο τους δουλεύουν στην ποδοσφαιρική ομάδα της Κοπεγχάγης, με τον Μόρτεν να είναι γιατρός και στην Εθνική, δουλεύοντας στην ομάδα της δανικής πρωτεύουσας από το 2004.

Μάλιστα, ειδικεύεται στην αθλητική χειρουργική και επιπλέον έχει για πολλά χρόνια τη δική του κλινική, ενώ έχει διδακτορικό στην ορθοπεδική χειρουργική. Το αξιοσημείωτο με τον Μόρτεν είναι πως λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων δεν έχει τον χρόνο να συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες της ομάδας, ταξίδια και προετοιμασίες, αλλά οι παίκτες και οι προπονητές της Κοπεγχάγης μπορούν πάντα να τον καλούν ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ο Μόρτεν ήταν εκείνος ο οποίος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το περιστατικό του Έρικσεν, λέγοντας πως ο χαφ της Ίντερ είχε φύγει προσωρινά από τη ζωή κι επέστρεψε χάρη στον απινιδωτή.

«Μας κάλεσαν στο γήπεδο, όταν ο Κρίστιαν (Έρικσεν) κατέρρευσε. Δεν το είχα δει, αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι είχε καταρρεύσει. Όταν φτάσαμε εκεί, ήταν ξαπλωμένος στο πλάι και ανέπνεε. Ένιωσα τον σφυγμό του, αλλά γρήγορα άλλαξε η εικόνα του και έτσι κάναμε CPR (καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση)», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Μόρτεν δεν ήταν μόνος του στην προσπάθεια διάσωσης του Έρικσεν. Είχε μαζί του και τον αδερφό του Άντερς. Ο Άντερς εργάζεται επίσης στην Κοπεγχάγη και είχε κληθεί από την UEFA για το παιχνίδι ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει δράση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κάτι που όντως συνέβη μιας και χρειάστηκε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον 29χρονο Δανό μεσοεπιθετικό. Ο Αντρές ολοκλήρωσε τις ιατρικές του σπουδές το 2006 και λίγα χρόνια μετά τελείωσε και τη χειρουργική του κατάρτιση με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική και τον αθλητικό τραυματισμό στο Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

«Η καθημερινή τους δουλειά είναι περισσότερο να διορθώνουν γόνατα παρά να σώζουν ζωές, αλλά είναι πάντα έτοιμοι», ανέφερε μια πηγή στο «The Athletic».

Danish team doctor Morten Boesen about the horrible moment when he realized what had just happened to Eriksen. #DEN #EURO2020 pic.twitter.com/24jIqzJKWI