Μυστήριο με πτώμα θετικό στον κορονοϊό που ξεβράστηκε σε παραλία και σήμανε συναγερμό

Σε συναγερμό είναι το Βανουάτου, έχει αποκλείσει ήδη τις πτήσεις από το κεντρικό νησί του για τρεις μέρες μετά το πτώμα που ξεβράστηκε σε παραλία και ήταν κρούσμα κορονοϊού.

Το σώμα ενός Φιλιππινέζου ψαρά εντοπίστηκε κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ Βίλα στις 11 Απριλίου και μεταφέρθηκε για νεκροψία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αρχές της χώρας έχουν στα χέρια τους ένα τάνκερ με βρετανική σημαία μετά την ανακάλυψη της σορού.

Ο πρωθυπουργός Bob Loughman ανακοίνωσε πως το πτώμα ήταν θετικό στον κορονοϊό, γι’ αυτό και επέβαλε τριήμερο αεροπορικό αποκλεισμό στο κεντρικό νησί Εφάτε.

Οι υγειονομικές αρχές προβαίνουν σε ιχνηλάτηση επαφών για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στους ντόπιους. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους κατοίκους να πάνε να ελεγχθούν.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, 16 άνθρωποι μπήκαν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο, οι περισσότεροι είναι οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την παραλία με το πτώμα.

Το Βανουάτου έχει μετρήσει μόλις 3 κρούσματα κορονοϊού από την έναρξη της πανδημίας…

