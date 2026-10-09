Ο Ίαν Χόλογουεϊ κατακεραυνώνει τη Μάντσεστερ Σίτι για τις οικονομικές παραβάσεις

Ο Ίαν Χόλογουεϊ, προπονητής της Σουίντον που αγωνίζεται στη League Two, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Μάντσεστερ Σίτι, με αφορμή το σκάνδαλο των οικονομικών παραβάσεων που αφορά τον αγγλικό σύλλογο. Ο Χόλογουεϊ, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει τη Σίτι στο παρελθόν, εξέφρασε την οργή του για τις 114 παραβάσεις για τις οποίες η Μάντσεστερ Σίτι έχει κριθεί ένοχη, παρότι οι άνθρωποι του συλλόγου επιμένουν για την αθωότητά του.

Η οργή του Ίαν Χόλογουεϊ για τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Ίαν Χόλογουεϊ δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη Μάντσεστερ Σίτι, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις για τους συντελεστές του κλαμπ. Η κριτική του έρχεται στο φως μετά την αποκάλυψη των 114 οικονομικών παραβάσεων που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο προπονητής της Σουίντον τόνισε ότι το ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο καταστρέφεται από πλούσιους ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, και έχει μετατραπεί σε επιχείρηση, κάτι που το καθιστά άσχημο. Παρά την απογοήτευσή του, ο Χόλογουεϊ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι στον πλανήτη σαν το ποδόσφαιρο, το οποίο μοιάζει με μια παρτίδα σκάκι πάνω στο γρασίδι και προσφέρει την ευκαιρία να γίνεις μέρος κάποιου πράγματος που έχει πραγματική σημασία.

Η εμπειρία του ως προπονητής της Μπλάκπουλ

Ο Ίαν Χόλογουεϊ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη εμπειρία του από τη σεζόν 2010/11, όταν ως τεχνικός της Μπλάκπουλ είχε αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι. Όπως δήλωσε, ένιωθε ότι η ομάδα του είχε «κλαπεί» σε όλη εκείνη τη σεζόν. Ειδικότερα, περιέγραψε έναν αγώνα όπου η Μπλάκπουλ έπαιξε πολύ καλά απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα, η ομάδα του πέτυχε τρία απολύτως κανονικά γκολ, εκ των οποίων το ένα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Αντίθετα, η Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε δύο φορές, με τον Χόλογουεϊ να υποστηρίζει ότι στη μία περίπτωση δεν υπήρχε φάουλ για το πέναλτι που καταλογίστηκε, ενώ το άλλο γκολ ήταν οφσάιντ. Μάλιστα, ο διαιτητής του απέστειλε επιστολή, δηλώνοντας ότι τους κόστισαν εννέα βαθμούς εκείνη τη χρονιά, καθώς υπήρχε η σκέψη ότι «θα πρέπει να ήταν φάουλ, αφού ήταν για τη Μάντσεστερ Σίτι». Η αποκάλυψη ότι η Σίτι «έκλεβε» ενισχύει την πεποίθησή του για την αδικία που υπέστησαν.

Η αγάπη για το παιχνίδι μέσα από τα μάτια των εγγονών του

Παρά την κριτική του για τις πρακτικές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο Ίαν Χόλογουεϊ διατηρεί μια βαθιά αγάπη για το παιχνίδι. Αυτή η αγάπη αναζωπυρώνεται μέσα από τις εγγονές του, τη Λούνα και τη Ρέμι. Η οκτάχρονη Λούνα παίζει ποδόσφαιρο εδώ και αρκετό καιρό, ενώ η μικρότερη αδελφή της, η εξάχρονη Ρέμι, μόλις άρχισε να ασχολείται με το άθλημα.

Ο Χόλογουεϊ περιέγραψε τη χαρά που ένιωσε την περασμένη Κυριακή, όταν είδε τη Λούνα να πετυχαίνει τα δύο πρώτα της γκολ, χαρακτηρίζοντας το θέαμα «υπέροχο». Επίσης, εξέφρασε την ανυπομονησία του να παρακολουθήσει την προπόνησή τους, καθώς αυτές οι στιγμές τον βοηθούν να θυμάται γιατί αγαπά τόσο πολύ το ποδόσφαιρο και γιατί θα το αγαπάει πάντα.

Σχόλια για την τακτική και το στυλ παιχνιδιού

Ο Ίαν Χόλογουεϊ σχολίασε επίσης τις σύγχρονες τάσεις στην τακτική του ποδοσφαίρου, αναφερόμενος στους «νέους τηλεσχολιαστές» που μιλούν για την ανάγκη «να αποκτήσεις τον έλεγχο». Συνέδεσε αυτή την προσέγγιση με όσα έχει κάνει ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο παιχνίδι, αναφερόμενος στους νέους κανόνες για το χτίσιμο των επιθέσεων από πίσω και την επιστροφή της μπάλας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Χόλογουεϊ, όσο περισσότερο έλεγχο αποκτά κάποιος, τόσο περισσότερο θέλει να τον διατηρεί. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν μπορούν να παίξουν όλοι με αυτόν τον τρόπο. Κατέληξε λέγοντας ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να παίζεται το ποδόσφαιρο, υπονοώντας ότι το παιχνίδι πρέπει να προσφέρει κάτι διαφορετικό, αν και η δήλωσή του διακόπτεται στο σημείο αυτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta