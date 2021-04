Νάρκωσε τα δύο παιδιά της και μετά αποφάσισε να τα πνίξει

Μια μητέρα από το Τέξας εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να ομολογήσει ότι είχε σκοτώσει μόλις τις δύο κόρες της.

Η 30χρονη Madison McDonald είπε στους εμβρόντητους αστυνομικούς ότι νάρκωσε τα παιδιά της, την ενός έτους Lillian Mae και την 6χρονη Archer. Και κατόπιν αποφάσισε να τις στραγγαλίσει.

Το αστυνομικό τμήμα έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο που δείχνει την 30χρονη να μπαίνει στο λόμπι του αστυνομικού τμήματος και να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για να ομολογήσει το διπλό φονικό.



Η μητέρα, που ζούσε μόνη με τις δύο κόρες, είπε επίσης πως τα παιδιά της είχαν κακοποιηθεί. Από ποιον, δεν είναι γνωστό. Αυτό ωστόσο φέρεται να όπλισε το χέρι της, καθώς στην παράξενη κατάθεσή της είπε πως θα έκανε τα πάντα για να προστατεύσει τα παιδιά της, ακόμα και να τα «εξαλείψει».

Οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα και βρήκαν τα πτώματα των δύο παιδιών. Οι Αρχές περιμένουν τώρα τις νεκροψίες.



«Προσπαθούμε να καταλάβουμε τον λόγο» που σκότωσε η μητέρα τις κόρες της, δήλωσε ο αστυνομικός Robert Reeves στο δίκτυο Fox 4, «μπορεί να μη μάθουμε ποτέ, γιατί ποτέ δεν θα υπάρξει λόγος ή αιτία που να δικαιολογεί τον φόνο δύο μικρών παιδιών».

Στη μητέρα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο…

#New This is video of 30-year-old Madison McDonald inside the @IrvingPD headquarters last night.



Police say she showed up and used the lobby phone to call 911 and tell them she killed her two daughters, ages 1 and 6.



She's now in jail charged with two counts of capital murder. pic.twitter.com/LXHPuwcHCL

— Alex Rozier (@RozierReports) April 7, 2021

Texas mom charged with killing 1 and 6-year-old daughters https://t.co/OQ4gEfCAiN pic.twitter.com/HeEyXEZR6C

— New York Post (@nypost) April 7, 2021

newsbeast