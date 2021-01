Covid19-Εμβόλια: ΕΕ και AstraZeneca συμφώνησαν επιπλέον δόσεις και ταχύτερη παράδοση

40.000.000 δόσεις αναμένεται να παραδώσει στην ΕΕ η AstraZeneca το πρώτο τρίμηνο όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Αρχικά, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι θα προχωρήσει σε παραδόσεις μειωμένες κατά 60% από τα 80.000.000 που αναμένονταν μέχρι το τέλος Μαρτίου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και πίεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίσει τις δόσεις τις οποίες έχει προαγοράσει. Ειδικότερα, πριν από λίγο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«Προχωράμε στα εμβόλια. Η AstraZeneca θα παραδώσει 9 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις το πρώτο τρίμηνο (συνολικά 40 εκατομμύρια) σε σύγκριση με την προσφορά της προηγούμενης εβδομάδας και θα ξεκινήσει τις παραδόσεις μία εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Η εταιρεία θα επεκτείνει επίσης την παραγωγική της ικανότητα στην Ευρώπη».

