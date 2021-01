Ολλανδοί αστυνομικοί κατάσχουν σάντουιτς των Βρετανών στα σύνορα

Πλάνα της ολλανδικής αστυνομίας δείχνουν τελωνειακούς που απαγορεύουν σε οδηγούς να εισέρχονται στην Ολλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας μαζί σάντουιτς και άλλα τρόφιμα.

Καλώς ήρθατε στο Brexit, κύριε, λέει αστειευόμενος ένας από τους αξιωματικούς στο βίντεο, καθώς ο οδηγός παρακαλεί: Μπορείτε να πάρετε το κρέας και να μου αφήσετε το ψωμί;

Το βίντεο δείχνει αξιωματικούς να περνούν ανάμεσα από τα οχήματα και να κρατούν ψηλά τα τρόφιμα που βρίσκουν μέσα, λέγοντας ότι θα πρέπει να κατασχεθούν.

Απορημένος ο οδηγός ρωτάει τους αξιωματούχους αν θα μπορούσε να κρατήσει το ψωμί από το σάντουιτς που είναι τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, όταν η Βρετανία αποχώρησε επισήμως από την ΕΕ, οι κανόνες που διέπουν τα τρόφιμα που μπορούν να ληφθούν στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ενισχυθεί.

Ωστόσο από τον κανόνα εξαιρείται το γάλα σε σκόνη για βρέφη, οι παιδικές τροφές και τα ειδικά τρόφιμα ή οι ειδικές ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους, εάν ζυγίζουν λιγότερο από 2 κιλά και εάν πληρούν άλλα κριτήρια.

Τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα υπόκεινται επίσης σε αυστηρότερα μέτρα. Οι κανόνες προέρχονται από τον ενδημικό αφθώδη πυρετό του 2001 εντός της ΕΕ.

«Είναι γνωστό ότι επικίνδυνα παθογόνα που προκαλούν ζωικές ασθένειες, όπως ο αφθώδης πυρετός και η κλασική πανώλη των χοίρων μπορούν να κατοικούν στο κρέας, στο γάλα ή στα προϊόντα τους», αναφέρει η οδηγία της ΕΕ.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB