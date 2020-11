Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Ζητά άνευ όρων διάλογο με την Ελλάδα

Νέα πρόκληση από την Αγκυρα, στον απόηχο του «πολέμου» των Navtex και της δραστηριότητας του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι κάλεσε την Αθήνα σε άνευ όρων διάλογο με την Αγκυρα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια προκλητική απάντηση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στην έντονη διαμαρτυρία του ελληνικού ΥΠΕΞ για τη νέα τουρκική Navtex νότια της Ρόδου.

Ο Χαμί Ακσόι χαρακτήρισε μάταιη την προσπάθεια της Ελλάδας να αντιδράσει και να εμποδίσει τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και κάλεσε την Αθήνα σε άνευ όρων διάλογο.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες»

«Και με το Oruc Reis, και με το Barbaros και με το Fatih η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνές της» διεμήνυσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια εγκαινίων σιδηροδρομικής γραμμής και πρόσθεσε: «Όταν θα ανακαλύψει κοιτάσματα, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, το Oruc Reis θα πραγματοποιήσει σεισμικές μελέτες στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με δύο άλλα σκάφη, τα Αταμάν και Τζένγκις Χαν.

Την ίδια στιγμή η Αθήνα προβαίνει σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα για τη νέα παράνομη Navtex για έρευνες του σκάφους Oruc Reis νότια της Ρόδου.

Παράλληλα, ο σταθμός του Ηρακλείου στην Κρήτη της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex καλώντας τους ναυτιλομμένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

«Το θέμα της Τουρκίας έχει ξεφύγει από τα διμερείς σχέσεις, είναι ευρωπαϊκό, και αγγίζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις είτε αυτό έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα, είτε με την οικονομική συνεργασία, είτε με το μεταναστευτικό» ξεκαθάρισε στον ΣΚΑΪ ο Στέλιος Πέτσας στη σκιά της τουρκικής Navtex..

Ο «πόλεμος» των Navtex

Απάντηση στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα έδωσε την Κυριακή η ελληνική πλευρά, καθώς ο σταθμός του Ηρακλείου στην Κρήτη της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η ελληνική Navtex σημειώνει ότι η τουρκική Navtex αφορά σε «παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα», σε περιοχή που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Επίσης, καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex τονίζοντας ότι ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει μηνύματα Navtex στη συγκεκριμένη περιοχή.

Νωρίτερα, ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας της Αττάλειας εξέδωσε αναγγελία για έρευνες του Oruc Reis και συνοδευτικών του πλοίων σε θαλάσσια περιοχή 16 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από τη Ρόδο και 50 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο.

Ολόκληρη η ελληνική Navtex

ZCZC HA34

312200 UTC OCT 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 647/20 SOUTH EAST CRETAN SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA32-1364/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA32-1364/20.

CANCEL THIS MESSAGE 142059 UTC NOV 20.

ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Ανακαλέστε άμεσα την παράνομη Navtex

Νωρίτερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, είχε καλέσει την Τουρκία να ανακαλέσει αμέσως τη νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλλομένους (Navtex) που εξέδωσε το Σάββατο και διά της οποίας δεσμεύει περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis.

«Δυστυχώς η Τουρκία με την έκδοση νέας παράνομης Navtex για την περίοδο 1-14 Νοεμβρίου, με την οποία δεσμεύει περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι συνεχίζει να αγνοεί τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι «η ενέργεια αυτή δημιουργεί περαιτέρω ένταση σε μια ευάλωτη περιοχή στην οποία η προσοχή είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στην παροχή βοήθειας και στην έκφραση μηνυμάτων στήριξης και αλληλεγγύης».

Σημείωνε δε το ΥΠΕΞ:

«Οι ενέργειες αυτές δείχνουν εκ νέου ότι η Τουρκία συνεχίζει να δρα σε αντίθεση με τις εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Οκτωβρίου, το οποίο καλούσε την Τουρκία να τερματίσει τις ενέργειες αυτές. Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την παραβατική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε».

Διάβημα διαμαρτυρίας με εντολή Δένδια

«Στο πλαίσιο αυτό», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά».

cnn.gr