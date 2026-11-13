Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου: Τα όρια της ΝΔ και η μάχη της αντιπολίτευσης

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας το τρέχον πολιτικό τοπίο. Συγκεκριμένα, τρεις μετρήσεις – της Marc για τον ΑΝΤ1, της Real Polls για το Protagon και της To the Point για τη Voria – παρουσιάζουν ένα σταθερό πρώτο κόμμα, μια αμφίρροπη αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση στην αντιπολίτευση και έναν συνεχή κατακερματισμό μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων. Οι πανελλαδικές εικόνες των Marc και Real Polls συγκλίνουν, ενώ η έρευνα της To the Point εστιάζει στις ιδιαιτερότητες της Α΄ Θεσσαλονίκης.

Η ανθεκτική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την εκλογική της υπεροχή, ένα στοιχείο που καταγράφεται ως θετικό για το κυβερνών κόμμα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Marc την τοποθετεί στο 30,5%, ενώ η Real Polls στο 30,1%. Αυτά τα ποσοστά της εξασφαλίζουν ένα προβάδισμα 14,7 και 12,9 μονάδων αντίστοιχα έναντι του δεύτερου κόμματος.

Στην εκλογική περιφέρεια της Α΄ Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί επίσης μια διαφορά δέκα μονάδων. Ωστόσο, στην πρόθεση ψήφου για την συγκεκριμένη περιφέρεια, το ποσοστό της περιορίζεται στο 19,9%, έναντι των πανελλαδικών ποσοστών 27,2% και 24,7% που καταγράφονται στις άλλες μετρήσεις.

Παρά την πρωτιά, οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν και μια εκτεταμένη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη Marc, το 63,5% του εκλογικού σώματος αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση. Αυτό υποδηλώνει ότι η εκλογική υπεροχή δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε γενικευμένη πολιτική επιδοκιμασία.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση: ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ

Η αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση παραμένει ανοιχτή, με την ΕΛΑΣ να εμφανίζει ένα βασικό πλεονέκτημα πανελλαδικά. Η Marc την καταγράφει στο 15,8% και η Real Polls στο 17,2%. Ενώ η Marc την παρουσιάζει σταθερή, η Real Polls την τοποθετεί χαμηλότερα από το προηγούμενο 17,9%.

Και στις δύο δημοσκοπήσεις, η ΕΛΑΣ ακολουθεί μια τάση φρεναρίσματος ή μείωσης των ποσοστών της, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ είναι οριακή, με 9,9% έναντι 9,7%, καθιστώντας δύσκολη την ασφαλή διάκριση μεταξύ των δύο κομμάτων στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί ισχυρό προσωπικό πόλο, με ποσοστό καταλληλότητας για πρωθυπουργό σχεδόν διπλάσιο από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη (14,7% έναντι 7,8%), αν και απέχει από το 31% του πρωθυπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ, αν και παραμένει στην τρίτη θέση, εμφανίζει περιθώρια βελτίωσης αυτόν τον μήνα, χωρίς ωστόσο να καταγράφει εκλογική απογείωση. Στις πανελλαδικές εκτιμήσεις, τα ποσοστά του κυμαίνονται στο 12,5% και στο 12%. Η άνοδος κατά μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου της Marc αποτελεί θετική ένδειξη, παρόλο που το κέρδος στην εκτίμηση ψήφου είναι μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Στη Real Polls, η πρόθεση ψήφου του ΠΑΣΟΚ παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, στο 9,3% από 9,4%.

Στα θετικά του ΠΑΣΟΚ προστίθεται ότι, σύμφωνα με τη Marc, το σύνολο του εκλογικού σώματος το αξιολογεί καλύτερα από την ΕΛΑΣ ως αξιόπιστη αντιπολίτευση. Ωστόσο, ένα αρνητικό στοιχείο είναι η απόσταση ανάμεσα στην αποδοχή του αντιπολιτευτικού του ρόλου και την πραγματική επιλογή ψήφου από τους πολίτες.

Η παρουσία της Ελληνικής Λύσης και ο κατακερματισμός

Η Ελληνική Λύση διατηρεί μια σημαντική παρουσία στο πολιτικό σκηνικό, αν και οι μετρήσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις. Συγκεκριμένα, καταγράφεται στο 7% στην εκτίμηση της Marc και στο 5,5% στη Real Polls. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η πρόθεση ψήφου της είναι υψηλότερη από ό,τι στις πανελλαδικές μετρήσεις, φτάνοντας το 7,2%.

Ωστότε, στην ίδια περιφέρεια, το ποσοστό αυτό υποχωρεί από το 10% που είχε καταγράψει τον Μάιο. Αυτό δείχνει ότι το τοπικό της πλεονέκτημα παραμένει, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει σημάδια αποδυνάμωσης. Ο επίμονος κατακερματισμός μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων, πέραν των τριών πρώτων, παραμένει ένα χαρακτηριστικό των δημοσκοπήσεων του Νοεμβρίου, προμηνύοντας μια πιθανή κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki