Φρίκη στην Ιορδανία: Έκοψαν τα χέρια αγοριού και του έβγαλαν τα μάτια

Ο Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας παρενέβη όταν ένα οργισμένο πλήθος βιντεοσκόπησε τη φριχτή πράξη τους να κατακρεουργήσουν τα χέρια και να βγάλουν τα μάτια έφηβου αγοριού, αναζητώντας εκδίκηση για έναν φόνο που φέρεται να διέπραξε ο πατέρας του.



Ο βασιλιάς έδωσε εντολή σε μια ελίτ αστυνομική ομάδα να ερευνήσει και πλέον 11 άνθρωποι έχουν συλληφθεί που συνδέονται με τον ακρωτηριασμό του 16χρονου Saleh, τον οποίο απήγαγαν από την πόλη Ζάρκα, στα βορειοδυτικά του Αμάν.



Τουλάχιστον 10 άντρες ήταν παρόντες στην απαγωγή. Έβαλαν το αγόρι σε ένα μικρό λεωφορείο και το οδήγησαν σε απομονωμένη περιοχή, όπου του έκοψαν τα χέρια με τσεκούρι και του έβγαλαν τα μάτια με αιχμηρό αντικείμενο.



Ο Αμπντάλα Β’ έδωσε εντολή να μεταφερθεί το αγόρι σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας και να γίνει ό,τι καλύτερο για αυτόν. Ο Saleh δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι η απαγωγή έγινε στον δρόμο. Είχε βγει για να πάρει ψωμί.



«Αναγνώρισα τους εγκληματίες μόλις τους είδα και προσπάθησα να ξεφύγω, αλλά κατάφεραν να με πιάσουν και να με πάνε σε ένα σπίτι σε εγκαταλειμμένη περιοχή, όπου μου έκοψαν τα χέρια και μου έβγαλαν τα μάτια», περιέγραψε χαρακτηριστικά.



«Μόνο ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη να αντέξω αυτό που μου συνέβη», κατέληξε. Σύμφωνα με πηγές, η επίθεση στο αγόρι έγινε για τη δολοφονία του θείου ενός από τους δράστες, πιστεύοντας πως ο πατέρας του Saleh ήταν ο δολοφόνος.



Το βίντεο κυκλοφόρησε στα κοινωνικά μέσα της Ιορδανίας, εξαιτίας της ανατριχιαστικής του φύσης όμως οι ιορδανικές αρχές κατάφεραν να το κατεβάσουν.



Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Bassam Talhouni, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων πως «ο νόμος θα κάνει τη δουλειά του και η πιο βαριά τιμωρία θα αποδοθεί στους δράστες εγκλημάτων που διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια και τρομοκρατούν τους πολίτες».



Ο υπουργός χαρακτήρισε το γεγονός «ξένο για την ιορδανική κοινωνία», καθώς τόσο οι νόμοι όσο και η θρησκεία αποκηρύσσουν τη βεντέτα.

