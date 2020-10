Στο νοσοκομείο ο Τραμπ - Με πυρετό κι εξάντληση. Θεραπεία με πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων

Το προεδρικό ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε τις πρώτες πρωϊνές ώρες (Ελλάδας) στο στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μέριλαντ, όπου θα νοσηλευθεί «για μερικές ημέρες, σύμφωνα με την προεδρία, μετά τη μόλυνσή του από τον κορωνοϊό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που βάδισε ως το ελικόπτερο φορώντας μάσκα, δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι ο μεγιστάνας δεν έχει μεταβιβάσει την εξουσία στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, καθώς εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

«Προληπτικά» και «κατόπιν σύστασης του γιατρού του και ειδικών», ο Ρεπουμπλικάνος «θα εργάζεται» από ειδικό τμήμα του στρατιωτικού νοσοκομείου Walter Reed National Military Medical Center στο Μέριλαντ κατά τις «προσεχείς ημέρες», διευκρίνισε νωρίτερα η εκπρόσωπος της προεδρίας Κέιλι Μακενάνι.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με το προεδρικό ελικόπτερο, του Marine One, καθώς περίμενε τον Τραμπ μπροστά στον Λευκό Οίκο, όπου βρίσκεται σε καραντίνα, για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Στην ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι ο Τραμπ «παραμένει σε καλή διάθεση, έχει ήπια συμπτώματα κι εργαζόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας». Επισημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, μετά από εισήγηση του γιατρού του και των ειδικών. Ο γιατρός του έκανε λόγο νωρίτερα για κόπωση του προέδρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε πυρετό από το πρωί της Παρασκευής.

Μόλις 32 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η προεκλογική εκστρατεία του επιχειρηματία του τομέα των ακινήτων που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ και διεκδικεί την επανεκλογή του την 3η Νοεμβρίου διακόπηκε απότομα μετά την ανακοίνωσή του πως μολύνθηκε από τον κορωνοϊό και παρουσιάζει συμπτώματα της COVID-19. Είναι ασαφές εάν θα γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες το επόμενο ντιμπέιτ του με τον Τζο Μπάιντεν, τον υποψήφιο των Δημοκρατικών που συνεχίζει την εκστρατεία του.

Ο Τραμπ, που θεωρείται πως ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου εξαιτίας της ηλικίας του - είναι 74 ετών - και του γεγονότος ότι είναι υπέρβαρος, λαμβάνει πειραματική θεραπεία αντισωμάτων, που έχει αποδειχθεί πως μειώνει το ιικό φορτίο στις περιορισμένες κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει ως τώρα.

Γιατροί πρότειναν ο Τραμπ να εισαχθεί στο Walter Reed National Military Medical Center για να μπορεί να του προσφερθεί κατεπείγουσα φροντίδα εάν παραστεί ανάγκη.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε υποβαθμίσει επανειλημμένα την πανδημία του κορωνοϊού, κατηγορείται από τους αντιπάλους του και άλλους πως τη χειρίστηκε με λάθος τρόπο.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο από την πανδημία· θρηνούν κάπου 208.000 νεκρούς, ενώ η οικονομία τους, η μεγαλύτερη του κόσμου, ασθμαίνει.

Το μήνυμα πριν μπει στο ελικόπτερο

«Θέλω σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη . Πηγαίνω στο νοσοκομείο Walter Reed και νιώθω πολύ καλά. Θέλω να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η Πρώτη Κυρία είναι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», αναφέρει το μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια μπήκε στο ελικόπτερο για να μεταφερθει στο Walter Reed.

Τι είπε ο γιαττρός του

Νωρίτερα είχε γνωστοποιηθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει μια πειραματική θεραπεία για την Covid-19, με πολυκλωνικά αντισώματα και έχει «υψηλό ηθικό» μολονότι αισθάνεται κόπωση, όπως αναφέρθηκε.

«Σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος παραμένει κουρασμένος αλλά έχει υψηλό ηθικό», ανέφερε ο Σον Κόνλεϊ, ο γιατρός του Αμερικανικού προέδρου σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε. Πρόσθεσε ότι του χορήγησε μια δόση από το πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία Regeneron και το οποίο έχει δώσει ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές που έγιναν σε μικρό αριθμό ασθενών.

Οι ειδικοί εξετάζουν τον πρόεδρο και θα κάνουν συστάσεις για «τα επόμενα στάδια», σημείωσε ο Δρ Κόνλεϊ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ έχει «ελαφρύ βήχα και πονοκέφαλο».

Ο γιατρός δεν διευκρίνισε πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα του Αμερικανού προέδρου, πέραν της κόπωσης. Εκτός από το φάρμακο αυτό ο Τραμπ λαμβάνει επίσης ψευδάργυρο, βιταμίνη D, φαμοτιδίνη, μελατονίνη και ασπιρίνη.

Ευχές από Μπαράκ Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα απηύθυνε τις «καλύτερες ευχές του» για ταχεία ανάρρωση στον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε πως έχει μολυνθεί από τον κορψνοϊό, παρότι όπως υπογράμμισε κορυφώνεται η «μεγάλη πολιτική μάχη» ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Παρότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας μεγάλης πολιτικής μάχης, την οποία παίρνουμε πολύ σοβαρά, θέλουμε επίσης να απευθύνουμε τις καλύτερες ευχές μας στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρώτη κυρία», είπε ο Ομπάμα, που μίλησε επίσης εξ ονόματος της συζύγου του Μισέλ.

«Η Μισέλ κι εγώ ελπίζουμε ότι, όπως και οι άλλοι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας, θα λάβουν τις ιατρικές φροντίδες που χρειάζονται και θα μπουν στον δρόμο της ταχείας ανάρρωσης», πρόσθεσε ο Ομπάμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν, που διεξαγόταν μέσω διαδικτύου.

