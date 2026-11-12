Σαουδική Αραβία: Ενδιαφέρον για έξι παίκτες της Καλαμάτας ενόψει Ιανουαρίου

Έξι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή τους κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η Καλαμάτα έχει αναδειχθεί σε μία από τις εκπλήξεις της φετινής σεζόν στη Super League, γεγονός που έχει στρέψει τα βλέμματα σε αρκετούς από τους παίκτες της. Οι σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία έχουν ήδη ξεχωρίσει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και προγραμματίζουν κινήσεις για τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η «Μαύρη Θύελλα» στο επίκεντρο

Η ομάδα της Καλαμάτας, γνωστή και ως «Μαύρη Θύελλα», βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League, αποτελώντας την έκπληξη της σεζόν μέχρι στιγμής. Οι επιδόσεις της έχουν φέρει τους παίκτες της να κοιτούν στα μάτια ομάδες του Big-5 του ελληνικού ποδοσφαίρου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Το ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία είναι ιδιαίτερα έντονο, με έξι συγκεκριμένους παίκτες να έχουν μπει στο στόχαστρο συλλόγων της χώρας. Οι κινήσεις για την απόκτησή τους αναμένονται να γίνουν μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Τα ονόματα που ξεχώρισαν

Στη λίστα των ποδοσφαιριστών της Καλαμάτας που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των σαουδαραβικών ομάδων περιλαμβάνονται ο σέντερ μπακ Ροντρίγκεζ και ο Τζιμπρίλ Ντιαρά. Επίσης, ο 27χρονος εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρντσον βρίσκεται στα υπόψιν των συλλόγων.

Τη συγκεκριμένη λίστα συμπληρώνουν οι Κένεθ Βάργκας, Μπολίβαρ, καθώς και ο Πολωνός στράικερ Νταβίντ Κουρμινόφσκι. Επιπλέον, ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας από την προηγούμενη θητεία του στις ομάδες Νταμάκ και Αλ Ούλα, βρίσκεται επίσης στα υπόψιν.

Η εντυπωσιακή πορεία στην Super League

Η Καλαμάτα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με σκορ 1-3, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη μακριά από την έδρα της.

Επιπλέον, η ομάδα της Καλαμάτας κέρδισε τον ΟΦΗ με ένα χορταστικό 4-3 σε αγώνα που διεξήχθη στη Νεάπολη. Η «Μαύρη Θύελλα» ήταν επίσης η πρώτη ομάδα που κατάφερε να δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ, αν και τελικά ηττήθηκε από τους «Πράσινους» στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι καλοκαιρινές προσθήκες και η επένδυση του μεγαλομετόχου

Όλοι οι προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των σαουδαραβικών ομάδων αποτελούν προσθήκες του περασμένου καλοκαιριού. Ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Γιώργος Πρασσάς, έχει διαθέσει το απαραίτητο κεφάλαιο για την ενίσχυση του συλλόγου.

Στόχος των επενδύσεων αυτών ήταν να καταστεί η Καλαμάτα ανταγωνιστική στην Α' κατηγορία. Παράλληλα, οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι η «Μαύρη Θύελλα» θα συνεχίσει να βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου και μετά το πέρας της τρέχουσας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta