Συνελήφθη η γυναίκα αράχνη που οργάνωνε τους βιασμούς για λογαριασμό του Επστάιν

Η Ghislaine Maxwell, η Βρετανίδα σύντροφος και συνεργός κατά πολλούς του Τζέφρι Έπσταιν, συνελήφθη από το FBI σύμφωνα το NBC News.

«Συνελήφθη στην ανατολική ακτή με κατηγορίες σχετικά με τον Eπστάιν και αναμένεται να εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο αργότερα σήμερα», ανέφερε η έκθεση.

Η κληρονόμος μεγάλης περιουσίας θεωρείται ότι συμμετείχε ή οργάνωνε τους βιασμούς και τις αποπλανήσεις για λογαριασμό του Επστάϊν.

Ο Έπσταιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον προηγούμενο Αύγουστο. Αντιμετώπιζε κατηγορίες για τον βιασμό δεκάδων ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με πηγές του ABC News ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Lower Manhattan την την Παρασκευή το βράδυ.

Σύμφωνα με την ποινική δίωξη που του είχε ασκηθεί από το εισαγγελικό γραφείο της Νέας Υόρκης, ο Έπσταϊν από το 2002 έως και το 2005 πλήρωνε ανήλικα κορίτσια, ακόμη και 14 ετών, ώστε να έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί του.

Ο μεγιστάνας συνεργαζόταν με μεγάλο αριθμό ατόμων προκειμένου να βρει τα θύματά του και να τα οδηγήσει στο σπίτι του, όπου και τα κακοποιούσε.

Το 2008 είχε αποφύγει αντίστοιχη δίωξη, δηλώνοντας ένοχος για κατηγορίες περί πορνείας και καταδικάστηκε σε 13 μήνες φυλάκισης. Παράλληλα, το όνομά του προστέθηκε στο αρχείο των ατόμων που έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και πλήρωσε αποζημίωση στα θύματά του, που αναγνωρίστηκαν από το FBI.

Παράσυρε τα ανήλικα κορίτσια στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη όπου, αφού τις ανάγκαζε να του κάνουν μασάζ, προχωρούσε σε άσεμνες πράξεις εις βάρος τους.

Ο ίδιος ή συνεργάτες του πλήρωναν τα κορίτσια με μετρητά και σε περίπτωση που κάποιο από τα θύματά του τού γνώριζε κάποια άλλη ανήλικη, τότε πλήρωνε και τις δύο έως και 100 δολάρια.

