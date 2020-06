Διαδηλωτές γκρέμισαν άγαλμα εμπόρου σκλάβων στο Μπρίστολ

Διαστάσεις παίρνει και στη Βρετανία το κύμα διαδηλώσεων με κεντρικό σύνθημα «black lives matters», που πυροδοτήθηκε από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στην Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Οι διαδηλώσεις δεν περιορίζονται στο Λονδίνο, αλλά εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας. Όπως στο Μπρίστολ, όπου οι διαδηλωτές αποκαθήλωσαν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός εμπόρου σκλάβων του 17ου αιώνα ο οποίος είχε γεννηθεί στην πόλη.

Μάλιστα το άγαλμα πετάχτηκε από τους διαδηλωτές στο λιμάνι της πόλης.

Ο Κόλστον γεννήθηκε στο Μπρίστολ στις 2 Νοεμβρίου του 1636 και πέθανε στις 11 Οκτωβρίου του 1721. Στην wikipedia περιγράφεται ως «έμπορος, φιλάνθρωπος και έμπορος σκλάβων», αν και οι δύο τελευταίες ιδιότητες είναι μάλλον αλληλοαποκλειόμενες.

Υπήρξε βουλευτής και ιδρυτής σχολείων, νοσοκομείων και εκκλησιών, από τα κέρδη που του εξασφάλιζε το εμπόριο σκλάβων.

Σήμερα το όνομά του έχει δοθεί σε δρόμους και σχολεία της πόλης.

Τεράστια διαδήλωση στο Λονδίνο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα στους δρόμους του Λονδίνου για να καταγγείλουν την αστυνομική βία υπό το σύνθημα «ο ρατσισμός είναι ιός».

Το Σάββατο οι διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν μάσκες για να προστατευθούν από τον νέο κορωνοϊό, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας σε μια ειρηνική διαδήλωση, σε γενικές γραμμές, που όμως κατέληξε σε αψιμαχίες μεταξύ μικρών ομάδων και της έφιππης αστυνομίας κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ είπε ότι 27 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε αυτές τις «σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες» επιθέσεις, στο περιθώριο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων αυτήν την εβδομάδα. Δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μια αστυνομικός που έπεσε από το άλογό της υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Τόσο η Ντικ όσο και ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ προέτρεψαν τον κόσμο να μην διαδηλώσει ξανά σήμερα, επικαλούμενοι τον κίνδυνο διάδοσης της ασθένειας Covid-19. Όμως οι διαδηλωτές τους αγνόησαν και κατέκλυσαν τον δρόμο έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, στη νότια όχθη του Τάμεση. Οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί εκτίμησαν ότι ο αριθμός τους ανερχόταν σε δεκάδες χιλιάδες.

Οι διαδηλωτές έκαναν κατόπιν πορεία προς το βρετανικό κοινοβούλιο και σταμάτησαν πάνω στη γέφυρα για να γονατίσουν φωνάζοντας «Δικαιοσύνη, τώρα». Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης στην Πάρλιαμεντ Σκουέρ και την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Τώρα ήρθε η ώρα: πρέπει να κάνουμε κάτι. Έχουμε γίνει τόσο αδιάφοροι στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ο ρατσισμός που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά την αποικιοκρατία και τη λευκή υπεροχή (…) Χρειαζόμαστε μαζικές μεταρρυθμίσεις, μαζικές αλλαγές», είπε μια 28χρονη που κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Η λευκή σιωπή ισοδυναμεί με βία».

This is a 'moment' in history in Bristol, a city which was so steeped in the slave trade for more than a century, with its slave traders involved in more than 2000 voyages transporting half a million people to the Americas. https://t.co/YwzCcrsWfw