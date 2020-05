Χιλή: Χιλιάδες τάφοι καθαρίζονται στο Σαντιάγο καθώς ο κορονοϊός προελαύνει

Το Γενικό Νεκροταφείο του Σαντιάγο, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Χιλής, το μεγαλύτερο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, εκχωματώνει χιλιάδες παλιούς τάφους, προεξοφλώντας αύξηση των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ως την περασμένη εβδομάδα, στη χώρα καταγράφονταν από 350 ως 500 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Έκτοτε, η εξάπλωση του κορωνοϊού επιταχύνθηκε ραγδαία, περνώντας από τα περίπου 1.000 κρούσματα το Σάββατο σε σχεδόν 2.660 την Τετάρτη και περίπου στον ίδιο αριθμό την Πέμπτη.

Οι νεκροθάφτες καθάρισαν τον τελευταίο μήνα περίπου 2.000 ατομικούς τάφους στο μεγάλο δημοτικό κοιμητήριο, στη συνοικία Ρεκολέτα, στο βόρειο Σαντιάγο, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του, ο Ρασίντ Σαούντ.

«Συνειδητοποιούμε την ιστορική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε» κι ότι «ενδέχεται να χρειαστούμε περισσότερους τάφους — βλέπουμε τι γίνεται στις γειτονικές χώρες», εξήγησε ο Σαούντ.

Κάθε χρόνο, το προσωπικό του κοιμητηρίου καθαρίζει προσωρινούς τάφους όταν δεν εμφανίζονται συγγενείς για να τους διεκδικήσουν.

Αλλά όχι αυτή την περίοδο του έτους, διευκρίνισε ο Λουίς Γέβενες, γραμματέας του συνδικάτου των εργαζομένων στο κοιμητήριο και πρόεδρος της ομοσπονδίας συνδικάτων εργαζομένων στα δημοτικά κοιμητήρια.

Επισήμως, το σχέδιο είναι να ετοιμαστούν περίπου 2.000 τάφοι, ανέφερε ο Σαούντ, ενώ η COVID-19 είχε στοιχίσει μέχρι χθες τη ζωή σε 368 ανθρώπους στη Χιλή αφότου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα μόλυνσης από τον κορονοϊό, την 3η Μαρτίου.

Σε άλλες χώρες της περιοχής, έγινε «καταφυγή σε ομαδικούς τάφους», τα θύματα της πανδημίας «εγκαταλείπονταν στους δρόμους», πτώματα «αφήνονταν να αποσυντίθενται σε φορτηγά», απαρίθμησε. «Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, ελπίζουμε να μη χρησιμοποιήσουμε» τους τάφους που διανοίχθηκαν, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Γέβενες διευκρίνισε ότι τα πτώματα των οποίων γίνεται εκταφή είχαν κηδευτεί πριν από δέκα χρόνια και πλέον.

Εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για την κατάσταση στα δημοτικά κοιμητήρια σε άλλες πόλεις της Χιλής, όπως στη Βαλπαραΐσο και τη Βίνια δελ Μαρ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, και στην Κονσεψιόν και την Ταλκαουάνο, στον νότο.

